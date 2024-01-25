快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

▲112年11-12月發票今（25）日開獎，7-11也公布這次共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。（圖／記者蕭筠攝）



記者周姈姈／台北報導

112年11-12月發票今（25）日終於開獎，對中直接幫年終大加碼！統一超商宣布，這次共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。



統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在台南市永康區的7-ELEVEN好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。



還有3位獲得2百萬特獎！一人在新竹縣寶山鄉的7-ELEVEN台積P6門市購買76元的CITY CAFE；一人在台北市中山區的7-ELEVEN麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食；一人在新北市林口區的7-ELEVEN東學門市購買35元的CITY CAFE。



8位雲端發票專屬獎百萬得主！一人在台南市六甲區的7-ELEVEN林鳳營門市購買163元的購物袋、鮮食、飲品；一人在新北市中和區的7-ELEVEN元龍門市購買105元的零食、鮮食；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN渡船頭門市購買69元的飲品；一人在台北市松山區的7-ELEVEN延新門市購買200元的生活用品；一人桃園市龍潭區的7-ELEVEN百年門市購買140元的鮮食；一人在台北市中山區的7-ELEVEN松鑫門市購買89元的鮮食；一人在台中市大雅區的7-ELEVEN福廣門市購買39元的鮮食；一人在台北市大安區的7-ELEVEN欣安和門市購買30元的統一麵包、CITY CAFE。

▲發票中獎明細一次看。（圖／7-11提供）