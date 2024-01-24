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黃色小鴨游進超商了！　超Q「黃色小鴨杯塞」全台限量2萬個要搶

▲▼全家開賣限量黃色小鴨杯塞。（圖／業者提供）

▲超商限定搶超可愛「黃色小鴨杯塞」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鴨迷們要收！曾引發全球轟動的「黃色小鴨」睽違10年將再度登陸高雄愛河，搶搭這股「黃色旋風」，有超商強勢推出超Q「黃色小鴨背塞」，縮小版的黃色小鴨可愛爆表，全台限量2萬個，只要購買指定飲品1杯並加價購就能獲得，加碼同步推出限量黃色小鴨杯套，療癒到不行，即日起於全門市上市。

▲▼全家開賣限量黃色小鴨杯塞。（圖／業者提供）

▲只要購買任一指定飲品加價即可獲得。

全家找來高雄燈會合作推出霍夫曼正版授權的「黃色小鴨杯塞」，把超可愛的黃色小鴨縮小後變成飲品杯塞，萌度狂飆，即日起至2月25日只要購買Let's Café或私品茶全品項任1杯，再加39元就能拿到造型杯塞1個，全台限量2萬個、送完為止；加碼還有免費「黃色小鴨杯套」等收，只要購買Let's Café或私品茶全品項熱飲即可獲得，限量150萬個、送完為止。

▲▼7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11推出全新CITY鳳梨風味系列飲品，買就送限量杯塞。

另，-711也推出全新3款「CITY鳳梨風味系列飲品」，有「CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵」，嚴選在地金鑽鳳梨結合帶有濃郁奶香的拿鐵，每一口都能喝到熟果香，口感香醇絲滑；「CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶」是四季春青茶與蜜漬熬煮鳳梨果丁的組合；「CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠」則選用蜜漬鳳梨果丁搭配黑珍珠打造多重咀嚼口感，再融合清爽氣泡水，口感清爽好喝，即日起於全門市開喝。

至2月13日前只要購買以上任1杯新品就送「鳳梨造型杯塞1款」，一共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」6款，隨機出貨；另還有6款金色限量版本，共12款鳳梨杯塞，限量約58萬個、送完為止。

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