　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶喝巧克力飲、薑汁撞奶！　超商「5大飲品下殺6折起」限時4天搶

▲▼全家咖啡、私品茶。（圖／業者提供）

▲超商指定3款飲品限時3天6折喝。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣冷快喝起來！有超商祭出限時4天「指定飲品下殺6折喝」優惠，包括薑汁撞奶、杏仁茶等通通有，期間更加碼於APP豪送限量「指定熱飲7折起優惠券」，有畬室巧克力飲、慢煮焦糖拿鐵，換算下來，一共有5款飲品最低6折起就能爽喝，小確幸快收下。

▲▼全家咖啡、私品茶。（圖／業者提供）

▲APP加碼送7折畬室醇香巧克力飲優惠券。

全家即日起至1月25日連4天於全門市祭出「私品茶永豐餘生技系列下殺6折」優惠，品項包括薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，特價只要39元就能喝到；期間再加碼於APP優惠趣推出「Let’s Café指定熱飲7折起優惠券」，品項包括限量5萬組的「畬室醇香巧克力飲特價59元（中杯／熱飲）」、限量20萬組的「慢煮焦糖拿鐵（大杯／冰熱不限）」，可兌換期限至1月31日，提醒巧克力飲每人限領1組、焦糖拿鐵2組。

▲▼7-11黑五購物節,7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出指定咖啡飲品第2杯10元喝。

另，7-11全門市至1月24日也有「CITY系列指定同品項第2杯10元」優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）；而OPEN POINT行動隨時取至1月23日前則推188元咖啡飲品組合優惠，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯188元」、「風味系列指定冰飲任選4杯188元」、「青梅冰茶5杯188元」、「珍珠指定飲品任選4杯188元」、「燕麥指定飲品任選4杯188元」及「冰精品燕麥拿鐵3杯188元」。

  【你可能也想看】

►美國好市多出招抓「共享會員卡」！台灣也跟進？　業者回應了
►腿排、雞腿都吃得到！　速食店「8塊炸雞桶買1送1」限時16天搶
►限定10天搶！超商「3大隱藏版優惠」來了　送19元咖啡、15元熱狗

ET快訊
快訊／一家5死認屍　阿公阿嬤悲痛「為何要把孫子們帶走」
快訊／法官「再5分鐘」舔胸性騷2女　現身法院淪被告
「通訊診察治療」新制！擴增至10類對象　247萬人受惠
住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天
知名魔術師魔術手法下藥　撿屍醫美女業務
快訊／超哥道歉文消失了！　疑遭刪除
快訊／「辣杯杯」爆查封　陶晶瑩火大開嗆了
快訊／才剛交保　超哥現身機場準備出國
被嗆沒用的8席　黃國昌舉2例打臉柯建銘
正妹老師被偷拍外流3平台！曝解決方法：全下架了
快訊／長榮機師罷工投票！　票數過半
快訊／日圓現鈔再降！　近一個半月新低點
快訊／當傅崐萁面表態　朱立倫稱清清白白：給我一個院長韓國瑜
綠議員同框超哥被出征！　超哥親曝「兩人真實關係」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」　加碼爽吃限量明太子小龍蝦堡

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

搶喝巧克力飲、薑汁撞奶！　超商「5大飲品下殺6折起」限時4天搶

鹹、甜口味都有！　超夯團購美食「賴董土司」超商就能吃到了

大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

牛肉麵、海鮮粥都有！　「6款庶民台菜美食」超商限定開吃

10口味任選！　速食店「13吋大比薩下殺5折」限定3天搶吃

等到了！超商大杯美式「第2杯10元」爽喝　限時4天

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」　加碼爽吃限量明太子小龍蝦堡

年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

搶喝巧克力飲、薑汁撞奶！　超商「5大飲品下殺6折起」限時4天搶

鹹、甜口味都有！　超夯團購美食「賴董土司」超商就能吃到了

大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

牛肉麵、海鮮粥都有！　「6款庶民台菜美食」超商限定開吃

10口味任選！　速食店「13吋大比薩下殺5折」限定3天搶吃

等到了！超商大杯美式「第2杯10元」爽喝　限時4天

18歲男無照「載47歲女網友」出遊！隧道內自撞　她彈飛頭部著地亡

鐵粉挺超哥「永遠支持」！打氣信內容曝：您的努力歷歷在目

8乘客空中打架還攻擊空服員　「飛機迫降葡萄牙」1男被警鎖喉帶走

超哥喊出「超派鐵拳」一旁女記者超淡定！PTT洗版：怎忍住不笑的

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」　加碼爽吃限量明太子小龍蝦堡

設低溫假標準？蔣萬安：由各校掌握實際需求　需放假就提報教育局

Steam《除毛》模擬遊戲進精神時光屋？玩家1.5小拔5000跟腿毛

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

消費熱門新聞

尚好「A」統一麵包食在安心

限時4天！超商3款飲品「第2杯10元」爽喝

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

超商5大飲品下殺6折起限時4天搶喝

速食店13吋比薩下殺5折吃限定3天吃

超商大杯美式、拿鐵買2送2今天搶

超夯「團購美食」超商就能吃到了

全聯抽最後5名「百萬得主」幸運門市看這

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

不到3百就能吃五星佛跳牆！全聯獨家年菜

超商獨賣「日本人氣零食」任選買2送1

職場菁英春節送禮攻略大公開！

最新過年送禮民調出爐！這個禮支持過半完全送到心坎裡

更多熱門

相關新聞

超夯「團購美食」超商就能吃到了

超夯「團購美食」超商就能吃到了

不用搶了！社群團購超夯人氣「賴董土司」超商就能吃到了，嚴選店內最熱門的鹹、甜口味，只要輕鬆加熱就可以輕鬆爽吃，即日起於指定超商獨家開賣，鐵粉趕緊衝門市。

超商200款春節禮盒開賣了！

超商200款春節禮盒開賣了！

免費冰淇淋、桶裝冰買1送1連40天送

免費冰淇淋、桶裝冰買1送1連40天送

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面