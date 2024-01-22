搶喝巧克力飲、薑汁撞奶！　超商「5大飲品下殺6折起」限時4天搶

▲超商指定3款飲品限時3天6折喝。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣冷快喝起來！有超商祭出限時4天「指定飲品下殺6折喝」優惠，包括薑汁撞奶、杏仁茶等通通有，期間更加碼於APP豪送限量「指定熱飲7折起優惠券」，有畬室巧克力飲、慢煮焦糖拿鐵，換算下來，一共有5款飲品最低6折起就能爽喝，小確幸快收下。

▲APP加碼送7折畬室醇香巧克力飲優惠券。

全家即日起至1月25日連4天於全門市祭出「私品茶永豐餘生技系列下殺6折」優惠，品項包括薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，特價只要39元就能喝到；期間再加碼於APP優惠趣推出「Let’s Café指定熱飲7折起優惠券」，品項包括限量5萬組的「畬室醇香巧克力飲特價59元（中杯／熱飲）」、限量20萬組的「慢煮焦糖拿鐵（大杯／冰熱不限）」，可兌換期限至1月31日，提醒巧克力飲每人限領1組、焦糖拿鐵2組。

▲7-11祭出指定咖啡飲品第2杯10元喝。

另，7-11全門市至1月24日也有「CITY系列指定同品項第2杯10元」優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）；而OPEN POINT行動隨時取至1月23日前則推188元咖啡飲品組合優惠，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯188元」、「風味系列指定冰飲任選4杯188元」、「青梅冰茶5杯188元」、「珍珠指定飲品任選4杯188元」、「燕麥指定飲品任選4杯188元」及「冰精品燕麥拿鐵3杯188元」。