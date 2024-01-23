寒流發威！全台冷颼颼「電暖器類狂賣5000台」　暖暖包銷量多2倍

▲寒流發威，今、明兩天非常濕冷，北台灣只有6度，其他地區也都只有10度左右。（圖／記者屠惠剛攝）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

寒流來襲，今（23）、明兩天非常寒冷，北台灣只有6度，其他地區也都只有10度左右，而天氣一冷也帶動禦寒商品銷售，像是電暖器類商品，目前已賣出5000多台，銷量狂飆中，而暖暖包銷售量則成長2倍。

針對寒流來襲，家樂福特別在禦寒商品暖暖包、各類電暖器較平日增3成備貨量，其中，禦寒服飾銷量背心、外套上周業績成長80%，而電暖器類像是飛利浦陶瓷塔式暖風機目前已賣出2000多台、DIKE HLE擺頭瞬熱碳素電暖器也賣出3000多台，較去年同期成長超過3成，銷量狂飆中。

▲寒流來，家樂福電暖器類產品熱銷5000多台。（圖／記者呂佳賢攝）

全聯表示暖暖包近期銷量成長近2倍，火鍋湯底、火鍋料業績也狂飆，其中，常溫火鍋湯底成長將近3成，像是小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底、太和殿大骨煲湯火鍋湯底、石二鍋經典爆香石頭鍋火鍋湯底都是熱銷品之一，還有身體乳液也是近日搶購重點品項之一，目前抗寒商品備貨量充足。

愛買則表示截至目前為止手套、電暖器銷量成長3倍，暖暖包則有1倍成長；暖暖包及電暖器備貨量充足，手套則以現場款式為主。

▲全聯表示，暖暖包近期銷量成長近2倍。（圖／記者呂佳賢攝）