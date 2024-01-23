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超商開賣新春開運卡、好運刮刮樂！　送1年份哈根達斯、iPhone 15 Pro

▲▼全家開賣實體開運卡、2款APP刮刮樂活動。（圖／業者提供）

▲超商限定開運卡、刮刮樂活動一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節進入倒數2週了！有超商特意推出「新春開運卡」、「好運刮刮樂」2大限定活動，其中，開運卡於門市限定販售，除了可獲得等價禮物卡外，還送最高688元紅利金，最多可獲得888元，全台限量10萬張，而「好運刮刮樂」於APP開賣，不僅有100%必中的紅利金獎項外，還有機會抽中iPhone 15 Pro，趕緊來試手氣。

全家今年再度攜手《大富翁》推出「新春開運卡」，一共有孫小美、錢夫人2款式選擇，搭配財神圖樣超應景，每張售價200元，張張有獎，除可獲得200元全家禮物卡外，還有加碼紅利金，獎項為20元、40元、60元、100元或688元面額，最多有機會獲得888元，就是要讓消費者今年一路發發發，全台限量10萬張，1月24日上午10時起於全門市正式開賣。

▲▼全家開賣實體開運卡、2款APP刮刮樂活動。（圖／業者提供）

▲歡聚刮刮樂有機會刮中1年份哈根達斯冰品免費吃。

APP則還有2款刮刮樂遊戲，其中，首度攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」活動，每張售價168元，最少可獲得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，最多有機會刮中1年份哈根達斯冰品（365件）、10000元全家紅利金等大獎，限量5萬份，1月24日上午10時起開賣。

▲▼全家開賣實體開運卡、2款APP刮刮樂活動。（圖／業者提供）

▲紅包好運刮刮樂還送iPHhone。

另一款「紅包好運刮刮樂」每張賣200元，最少可獲得220元全家紅利金及點數88點，最高則有400元紅利金及點數8888點，全台限量6.5萬份，1月31日上午10時起開賣；以上2種刮刮樂活動每人每日限購5張，單筆限購1張，還可參加抽iPhone活動，只要至APP「抽獎趣」撈取序號名單抽獎，買歡聚刮刮樂可再抽iPhone 15 Pro（128GB）共1名，紅包好運刮刮樂則送iPhone 15 Pro（256GB）1名，預計3月15日公告中獎名單。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／業者提供）

▲OK mart今年新春福袋有龍年歡喜包、3C福袋包。

另，有著「最高CP值」的OK mart龍年福袋也開賣了，「龍年歡喜包」內含7至8款糖餅、飲料，另附刮刮卡1張，一共有5款內容物組合，售價168元；再加碼首度開賣全新「3C福袋包」，袋袋皆有無線藍牙耳機、隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、3合1充電線、磁吸LED充電感應燈等商品以及刮刮卡1張，總價值超過1688元，售價每包799元。

7款福袋中的刮刮卡張張有獎，頭獎祭出「亞帝芬奇星光耀眼VIP訂製款GIA1.5克拉鑽戒」，市值高達約30萬元，另外還有Tokuyo7星級首席之座按摩椅SC-395、Apple watch SE 44mm GPS版、小米掃拖機器人S10、台亞加油站加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機等百項好禮，同步還和太古可樂合作福袋獎項，有福袋專禮「可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱」、「可口可樂多層收納箱」等，總價值超過300萬元，即日起於全門市開賣，全台限量10萬包。

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