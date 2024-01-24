拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團沒成功二審再判刑

▲人蛇集團試圖拐賣豬仔到KK園區，高等法院二審判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

遊戲直播主陳盈齊等10人，以高薪為誘餌詐騙民眾出國到KK園區摘取器官，2022年間騙取2位民眾出國。還好2人機警求救，其中1人支付近百萬元泰達幣，另1人則自行返國，沒有被摘除器官。陳男一審遭重判8年，案件上訴後，高等法院二審改判陳男有期徒徒刑7年11月。集團其他成員也分別遭到判刑。

判決指出，陳男經常在臉書上直播遊戲，甚至還自稱是遊戲公司老闆，他2022年間透過友人，得知可以誘騙人出國摘取器官，以賺取高額利潤，就積極進行規劃。

當年5月間，陳男向被害女子小鳳（化名）謊稱，可以出國擔任賺取高薪之秘書工作，小鳳同意後，陳男指示集團內其他成員，將小鳳帶到診所檢查身體，確認小鳳身體堪用後，就以拐賣一人200萬元的代價，將小鳳帶到機場，搭機到泰國，再輾轉到緬甸邊境「KK園區」。小鳳發現自己遭賣，當年6月間向駐緬甸臺北經濟文化辦事處求救，輾轉找上小鳳母親，最後由母親匯款1百萬元，購買泰達幣9900.99單位給予KK園區的老闆，才讓小鳳在8月份順利回國。

第一筆交易失敗，陳男沒有取得報酬，但眾人不死心，又在當年8月間找到另一位被害人阿文（化名），以相同的手法讓阿文搭機到泰國；但阿文到了泰國後察覺有異，沒多久就從泰國自行搭機返回台灣。陳男等人拐賣失敗，這次也沒收到報酬。案經被害人報警處理，檢警逮捕陳男等10人，提起公訴。

法院審理後，發現這個集團成員中，有就讀台北醫學大學胡姓男子，胡男因為傳遞訊息讓陳男行騙拐賣；另外也有擔任議員司機的楊姓男子，協助傳遞資料，內部可說臥虎藏龍。一審法院認定眾人有罪，將主謀陳男重判8年，胡男判刑4年2月、楊男判刑4年。其餘共犯分別判刑7年6月到2年6月不等刑期。

案經上訴，高等法院二審審理時，集團成員陸續與被害人達成和解。全案於24日宣判，陳男獲得減輕刑期1個月，改判有期徒刑7年11月；其餘被告則分別遭判刑6年6月到3年2月不等刑期。可上訴。