狠心父虐打1歲親生兒打成顱骨骨折顱內出血　重判定讞

▲高雄吳姓男子狠心虐打自己兒子，遭重判定讞。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市經營網路買賣的吳姓男子，生活作息不定。他不滿未滿1歲的兒子哭鬧、摔東西，竟以每周一次的頻率，以塑膠棍毆打兒子，將兒子打到顱骨骨折、顱內出血，送醫治療後，可能造成失能、發展遲緩等嚴重狀況。最高法院審理後，將吳男重判8年10月定讞。

判決指出，本案開始於2022年8月間，當時23歲的吳男因平時經營網路買賣，作息不穩定。但他不滿當時約11個月大的兒子，經常哭鬧、摔東西，竟以家中的T字型塑膠棍，朝兒子大腿後側鞭打。兒子如果被打到大聲尖叫，讓吳男情緒失控時，吳男則會朝兒子頭部鞭打，導致兒子頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多處瘀傷。

吳男以每周一次的頻率毆打，持續毆打3個月後，妻子發覺有異，將兒子送醫治療，兒子有顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血，經過醫院緊急治療多次開刀，醫院認定男童因腦傷造成左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能、發展遲緩、癲癇等長期後遺症之重大難治之傷害。案經醫院通報虐童後，檢警帶回吳男偵訊，檢方依照「家暴殺人未遂罪」，對吳男提起公訴。

一二審法院審理後，均認定吳男犯下「凌虐幼童致重傷罪」，一審將他判刑8年10月，二審高雄高分院也認為吳男非但未善盡父親教養之責，且長期以來對稚齡幼兒殘忍下手，毫無憐憫之心，因此仍維持8年10月重刑。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。