　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠心父虐打1歲親生兒打成顱骨骨折顱內出血　重判定讞

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲高雄吳姓男子狠心虐打自己兒子，遭重判定讞。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市經營網路買賣的吳姓男子，生活作息不定。他不滿未滿1歲的兒子哭鬧、摔東西，竟以每周一次的頻率，以塑膠棍毆打兒子，將兒子打到顱骨骨折、顱內出血，送醫治療後，可能造成失能、發展遲緩等嚴重狀況。最高法院審理後，將吳男重判8年10月定讞。

判決指出，本案開始於2022年8月間，當時23歲的吳男因平時經營網路買賣，作息不穩定。但他不滿當時約11個月大的兒子，經常哭鬧、摔東西，竟以家中的T字型塑膠棍，朝兒子大腿後側鞭打。兒子如果被打到大聲尖叫，讓吳男情緒失控時，吳男則會朝兒子頭部鞭打，導致兒子頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多處瘀傷。

吳男以每周一次的頻率毆打，持續毆打3個月後，妻子發覺有異，將兒子送醫治療，兒子有顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血，經過醫院緊急治療多次開刀，醫院認定男童因腦傷造成左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能、發展遲緩、癲癇等長期後遺症之重大難治之傷害。案經醫院通報虐童後，檢警帶回吳男偵訊，檢方依照「家暴殺人未遂罪」，對吳男提起公訴。

一二審法院審理後，均認定吳男犯下「凌虐幼童致重傷罪」，一審將他判刑8年10月，二審高雄高分院也認為吳男非但未善盡父親教養之責，且長期以來對稚齡幼兒殘忍下手，毫無憐憫之心，因此仍維持8年10月重刑。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

ET快訊
美女主播無預警懷二胎！　播報途中「裙擺一片血跡」掛急診
快訊／哈孝遠遭開鍘！　禁賽1場+罰款
「你要先看妹妹還是弟弟？」父狂奔抵醫院見屍癱軟
快訊／首梯1年兵報到！　坐一排被剃頭
快訊／嗆「炸掉賴清德上任地點」　大學生遭逮捕
25歲正妹住台中七期、開賓士！　豪奢真相曝
澳洲同事求鑑定「古銅錢」！網見7字中文笑歪：台灣有錢人才有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假冒知名貝萊德集團邀投資　詐團2年撈1.8億！57人被逮

花蓮惡火吞噬小兄妹！1家5口借住客廳擠一起　低收辛酸背景曝　

擦撞右切汽車...高雄20歲騎士噴飛卡車輪底！驚悚影片曝

人夫偷吃每周啪啪1次　小三酸正宮：幫妳顧老公應該謝謝我

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊逃出求救鄰居　父狂奔抵醫院見屍癱軟

不拆除違建還通風報信　基隆市拆除隊組長遭判刑定讞

22歲男大生恐嚇中選會！針對賴清德...揚言：520炸總部+總統府

狠心父虐打1歲親生兒打成顱骨骨折顱內出血　重判定讞

插座延長線突冒黑煙起火！床墊引燃燒起來　新北男急斷電撲滅

25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

假冒知名貝萊德集團邀投資　詐團2年撈1.8億！57人被逮

花蓮惡火吞噬小兄妹！1家5口借住客廳擠一起　低收辛酸背景曝　

擦撞右切汽車...高雄20歲騎士噴飛卡車輪底！驚悚影片曝

人夫偷吃每周啪啪1次　小三酸正宮：幫妳顧老公應該謝謝我

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊逃出求救鄰居　父狂奔抵醫院見屍癱軟

不拆除違建還通風報信　基隆市拆除隊組長遭判刑定讞

22歲男大生恐嚇中選會！針對賴清德...揚言：520炸總部+總統府

狠心父虐打1歲親生兒打成顱骨骨折顱內出血　重判定讞

插座延長線突冒黑煙起火！床墊引燃燒起來　新北男急斷電撲滅

25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步

假冒知名貝萊德集團邀投資　詐團2年撈1.8億！57人被逮

逆風挺《賀瓏夜夜秀》、王志安！陳沂點出2原因：沒什麼好道歉的

張若妤無預警懷二胎！　播報途中「裙擺一片血跡」掛急診

張蘭回應汪小菲交台網紅女友！「我也想戀愛」態度對比前任差很大

花蓮惡火吞噬小兄妹！1家5口借住客廳擠一起　低收辛酸背景曝　

擦撞右切汽車...高雄20歲騎士噴飛卡車輪底！驚悚影片曝

快訊／哈孝遠咆哮裁判遭SBL開罰　禁賽1場、罰款1萬台幣

游錫堃沒選上立法院長會回委員會？　本人喊話：我有信心連任

江西上月才有火災致死事故！剛排查整治　7處位於渝水區

人夫偷吃每周啪啪1次　小三酸正宮：幫妳顧老公應該謝謝我

半套店主打9年級爆乳妹！宣傳照騙很大　51歲大媽讓老司機哭了

社會熱門新聞

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！里長判當選無效

即／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相

11月男嬰遭悶死！父母忍悲同意器捐遺愛人間

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

空軍女中士以「買年資」騙同袍　爽A13萬

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

花蓮民宅惡火！10人同住加蓋鐵皮屋　2幼童慘被燒死

更多熱門

相關新聞

矯正商城龍年禮　雪Q餅、鳳凰酥夯爆

矯正商城龍年禮　雪Q餅、鳳凰酥夯爆

矯正機關自營產品，今年以「龍躍新程 萬事興龍」為主題，由於矯正機關產品近年來頗獲好評，矯正署這次特別強推臺南第二監獄果乾雪Q餅禮盒、彰化監獄鳳凰酥、高雄第二監獄土鳳梨香腸禮盒等禮品，絕對是龍年CP值最高的春節禮品。

拐賣求職者出國摘器官　二審再判刑

拐賣求職者出國摘器官　二審再判刑

按摩師指侵還辯女方太胖　判刑3年6月定讞

按摩師指侵還辯女方太胖　判刑3年6月定讞

前警總軍官淪共諜　3人遭輕判定讞

前警總軍官淪共諜　3人遭輕判定讞

貴婦奈奈醫美糾紛　二審加碼判賠

貴婦奈奈醫美糾紛　二審加碼判賠

關鍵字：

法律人權網拍生父虐打顱骨骨折顱內出血三審最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

30歲男寒流泡澡　踏出浴室腦血管爆開

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

即／台灣被寒流冰封了！3縣市恐「跌破6度」

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面