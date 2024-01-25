不拆除違建還通風報信　基隆市拆除隊組長遭判刑定讞

▲基隆市府公務員包庇不拆違建，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市政府都市發展處使用管理科拆除組前組長張來賢，遭檢方查出他包庇違建戶，未拆除「即報即拆違建戶」，又通風報信違規業者，躲避追查。檢方認為他圖利違建戶上百萬元，提起公訴，最高法院審理後，將他判刑7年6月、褫奪公權4年定讞。

判決指出，張男自1991年起即任職於基隆市政府，到2018年案發後退休，在退休前已經擔任都市發展處使用管理科拆除組組長，負責拆除組人員、業務（含違章建築之拆除業務）調配及管理等事務。

而基隆市政府為維護所轄工商業之公共安全，由市府各單位組成聯合稽查小組，並由各業務主管機關負責檢查各業管稽查項目。若稽查結果有違反法令者，由各主管機關依法裁處。又為落實查核成效，聯合稽查小組人員於行前應予保密相關事項（含稽查之具體時間、對象、場所等），基隆巿政府環保局、警察局、消防局、都巿發展處、衛生局等相關單位亦分別派員為稽查人員，帶隊官由各主管機關科長輪流擔任。聯合稽查每週執行2至3次，每次執行5至7家，包含稽查對象、場所、時間，全都是保密事項。

不過張男因與部分業者交好，遂列出名單，指示產發處工商科張姓約僱人員，若稽查名單上有他交好的業者，就要先通報他，讓他可以儘速通報業者。而經過廉政署調查後發現，張男在2020年3月30日、5月14日與7月7日間，三次通報業者規避查緝，讓業者躲避多張罰單；張男則事後接受業者餐飲招待。

此外，張男也包庇2戶違建戶被拆除，圖利金額達115萬元，檢廉單位查證屬實後，對張男與張姓雇員聲請羈押獲准，提起公訴。一審法院審理後，將張男判刑7年6月、雇員判刑1年3月，上訴二審後，高院二審仍將張男判刑7年6月、褫奪公權4年，雇員也維持一審的1年3月、褫奪公權1年。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。