台東馬偕包場BIG電影　員工最佳生命教育

▲台東馬偕醫院院長王光德，包場BIG電影邀請全院員工及癌症病童及家屬一起欣賞電影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

由魏德聖導演的「BIG」電影目前在全台上映，電影場景是在醫院兒童癌症病房，描述6個癌童家庭在面對生命課題的苦與樂。

台東馬偕醫院王光德院長有感於「BIG」情節，與醫護人員的日常有非常大的連結，決定以醫院包場方式，於24日晚間邀請全院員工近200人入電影院欣賞。讓員工能夠一起享受電影的感動，同時也讓大家共同思考生命中的價值與意義，也同時邀請癌症病童及家屬一起欣賞電影，並贈送BIG公益勇士大禮包給孩子，鼓勵他們努力勇敢面對疾病。

6個來自不同社會階層、不同面向的家庭，因故搬到同一間兒童癌症病房(816)，從彼此衝突到最後相互扶持的溫馨故事，電影打破大眾對於兒童癌症病房嚴肅的刻板印象，導演期盼輕鬆劇情帶領觀眾重新感受生命美好。最後病童源源在生命終點時，躺在病床氣若游絲，仍用堅定的語氣告訴媽媽說：她還要活著。這時全場都為之揪心，並體會到生命的可貴!看了電影後也讓醫護人員多了反思，在嚴肅的醫療環境，如何更有人性化，更多以病人為中心的設計，讓病人在醫院中可以更自在的養病療傷。