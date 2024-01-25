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急凍寒流發威　台東啟動弱勢低溫關懷

▲縣長饒慶鈴與吳秀華議長、台東市長陳銘風聯袂夜訪關懷遊民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府啟動「低溫關懷機制」縣長饒慶鈴24日再與議長吳秀華、台東市長陳銘風夜訪關懷遊民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

入冬後最強寒流發威，根據中央氣象署預報22日起氣溫溜滑梯式下降，為關懷無固定居所的遊民與街友，台東縣政府於19日即啟動「低溫關懷機制」，台東縣長饒慶鈴24日再與吳秀華議長、台東市長陳銘風聯袂夜訪關懷遊民，並提供保暖衣物及熱騰騰的食物，對弱勢族群即時表達關懷。

台東縣長饒慶鈴指出，台東地廣人稀，街友分布零散，社會處提前在氣溫下降前，由社工會同人安基金會台東平安站，利用日間及夜間主動至街友聚集處，確認禦寒保暖生活物品及防疫物資是否足夠，確保自身安全，並積極協助街友尋找工作就業機會，或是給予更好的遮風避雨居所。

▲縣長饒慶鈴與吳秀華議長、台東市長陳銘風聯袂夜訪關懷遊民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府社會處長陳淑蘭說明，對於縣內列冊遊民和街頭輔導對象，除了給予安置、醫療救助、就業輔導和租屋補助，每週五下午3點固定在社會處前廣場提供遊民熱水沐浴車及理髮等措施；在遊民輔導方面，也持續與人安基金會台東平安站提供街友短期安置、寒冬庇護及供餐服務，秉持縣長「開放、整合、創新」的施政理念，透過跨局處與衛生局、警察局及社福網絡加強聯繫及轉介機制，讓街友及弱勢族群早日重返健康過正常生活。同時提醒，縣民有急難救助物資需求可找縣內21間實(食)物銀行協助，也可就近請村里長、公所和社福中心幫忙。

▲縣長饒慶鈴與吳秀華議長、台東市長陳銘風聯袂夜訪關懷遊民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

因應日夜溫差變化大，台東縣已於1月19日啟動遊民低溫關懷系列活動，並加強走動式關懷服務，對於弱勢民眾會極力協助提供救助。為避免街友在街頭受凍，將持續透過社工外展訪視服務，掌握街友動態並提供關懷服務，也呼籲大眾對遊民有更多的包容與關懷，民眾若發現街友需要協助，請發揮守望相助及人道關懷精神，通報社會處社會救助及社工科089-3350731#219。

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