花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊逃出求救鄰居　父狂奔抵醫院見屍癱軟

▲花蓮民宅火警，一對小兄妹身亡 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



記者黃彥傑、黃資真／花蓮報導

花蓮縣新城鄉24日下午發生一起死亡火警意外，屋內的5歲女童發現家裡飄散濃煙、起火燃燒，緊急逃出找鄰居求救，消防人員獲報到場將70歲老翁、60多歲婦人，以及1樓客廳的4歲、2歲小孩救出送醫，其中2名幼童搶救不治。父親哀痛表示，他狂奔到醫院，先看到小女兒一動也不動躺在那，當場癱軟在地，無法接受。

消防說明，本案發生在24日下午，當時屋內不明原因起火後，5歲姊姊急忙逃出找鄰居幫忙，鄰居立刻協助報警，並拿滅火器幫忙，惟火勢延燒快速，消防車抵達時屋子已經陷入火海，人員隨即於15分鐘撲滅。

進入屋內搜索時，消防人員先在1樓客廳與第1間房之間尋獲2名孩童，疑似遭濃煙嗆暈無法逃生，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治，另70歲卿姓大伯則是倒在廚房跟雜物間之間，還在2樓陽台救出60多歲女性，目前皆在加護病房觀察中，詳細起火原因還有待火調科人員調查釐清。

▲5歲大女兒（紅圈處）在火災發生當下，跑到附近鄰居家求救，一旁女子得知後立即報警。



2名死者的石姓父親表示，他接到消息時立刻狂奔到慈濟醫院的急診室，焦急把在場的護士都問一遍孩子在哪，但他們開口先問「你要先看妹妹還是弟弟？」，所以心裡也有個底了，表示想先看小女兒，看到她躺在病床上的樣子，自己仍無法接受，直接癱軟在地，「可是事情都發生了，能怎麼辦…」

▲石父趕抵急診室先見到小女兒的屍體，崩潰癱軟在地。

石父進一步解釋，因為家裡房間不夠，所以他與林姓妻子、5歲大女兒、4歲二弟、2歲小女兒共同使用2張床，一起睡在客廳，阿姨與姨丈以及他們的小孩睡在一間房，大伯則住在第2個房間，二樓部分租給林姓婦人與兒子，屋內總共住了11人。

面對未來恐怕得面臨喪葬費等龐大開銷，石父搖頭嘆稱僅靠他做鐵工，以及在飯店工作的妻子所賺的錢，根本難以負擔，「家中的經濟狀況我也很煩惱，很多事情要處理」。