比賽最後8秒！小籃球員拉手倒地　家長衝進場「板凳清空」爆推擠

▲第四屆騰達盃傳出小球員拉手激烈犯規，有家長不滿衝進場內發生推擠。（圖／翻攝黑色企業豪門，下同）



記者許權毅／台中報導

第四屆「騰達盃」籃球賽21日起熱鬧開打，全國117隊熱鬧開打，卻傳出有小球員比賽時比較激烈，在比賽倒數時刻拉手犯規，導致有球員被甩飛出去，一旁家長看見兒子跌倒，不滿對方大動作，當場「板凳清空」衝進場內，發生推擠。主辦單位強調，事後鄭重呼籲2隊教練、家長理性，要求雙方自制。

現場觀賽民眾將影片拍下，當時比賽在最後倒數8秒鐘，分別為紅白兩隊。白隊球員在底線發球，紅隊進行全場壓迫，結果紅隊抄截成功，準備上籃時白隊球員防守，雙方在空中發生碰撞，2人手部纏在一塊，紅隊球員將白隊球員甩飛，害對方倒地，雖然雙方只是在場上的肢體衝突，裁判也早就響哨，卻引起場邊家長大聲驚呼。

影片中可見，裁判看見雙方糾纏在一塊，立刻上前要拉開兩人。有家長看見此情，忍不住激動情緒，闖進比賽場內，甚至發生推擠，場面失控。

主辦騰達盃的台中市大雅區教育發展協會理事長林鴻達指出，當天本人不在現場，但是經過了解，當下比賽應該是進行到倒數時刻，結果發生比賽插曲，雙方球員肢體碰觸，家長衝上場，當下就立刻跟雙方教練、家長嚴正說明此事，要求自制，還給小球員一個良好環境，後續賽程照常。

台中市政府運動局長李昱叡表示，嚴厲譴責暴力，已經要求球賽主辦單位介入協調，強力宣導競賽正當申訴程序管道，杜絕類似情形再次發生。