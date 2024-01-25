台中工地10多人大亂鬥！工地帽變武器　2派遣工被「禁止進入」

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區崇德路上某建案工地，昨（24）日傳出工人打群架事件。網路流傳一段影片拍下，至少10多名工人在工地內互相推擠，接著有人出手打人，甚至有人拿起頭上的工地帽砸人，一旁人員勸架大喊「少年仔好了啦！」仍止不住怒火。警方指出，雙方疑似因搶工作發生糾紛，2人已經被工地主任請離，不得再進入工作。

▲台中北屯區某建案昨日傳出打架事件。（圖／翻攝記者爆料網）



第五警分局表示，該工地主任、承包商告訴警方，昨日10時許，2名派遣工人疑似因為搶工作發生爭執，雙方演變成肢體衝突，其他工人協助勸架後才停止，雙方仍對協調後的工作不滿意，工地主任及承包商則請雙方離開，不得再到該工地工作。

警方表示，2名工人受到擦挫傷，自行就醫後沒有大礙，由於警方到場時，雙方已經被請離，警方將循線通知當事人到案說明，依法偵辦。

▲▼該工地今日仍有大量人員正常施作，看不出有發生過糾紛。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者重回現場，仍有大量人員在裡頭正常施工，看不出有發生糾紛事件，現場則有人員驅趕，只說「沒事了！沒事了！」實際致電給該營造公司，負責人也不願對外回應。

警方呼籲如發生爭執，應冷靜溝通處理，循正當途徑解決，切勿訴諸暴力。警方必定嚴查速辦，決不寬貸。