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女生第一眼最在乎男生「這點」！一半↑投了：連基本分都沒

情侶、自拍、放閃（示意圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個人都有自己的審美，近日就有網友在Dcard上發起投票，「女生第一眼或最在乎男生的哪裡？」選項包括「乾淨的肌膚」、「整齊的頭髮」、「身上有香味」、「體型或身高」。活動狂吸超過1萬3千人參與，值得注意的是，其中1選項獲得近6成的人投票，因為該選項最明顯，「之後才會看到細微的地方。」

一名男網友23日晚間在Dcard發起投票「女生第一眼或最在乎男生的哪裡？」文中表示，女生喜歡看帥哥是非常正常的事情，但男生有哪個條件會更加分？選項包括「乾淨的肌膚」、「整齊的頭髮」、「身上有香味」、「體型或身高」。

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截至出稿為止，活動已經吸引超過1萬3千多人投票，投「乾淨的肌膚」的人佔了25%、「整齊的頭髮」佔了10%、「身上有香味」佔了7%、「體型或身高」佔了58%

項目 投票人數 投票比例
乾淨的肌膚 約3250人 25%
整齊的頭髮 約1300人 10%
身上有香味 約910人 7%
體型或身高 約7540人 58%
總計 約13000人  

就有人留言表示，「最後一個太大方向了，佔的比例太高，如果一個男生上面三項都很完美，但他又矮又胖，能接受的人應該相對比較少」、「確實很多不到180的，在女生面前連基本分都沒」、「可惡我都投B了，身高還佔這麼多趴」、「當然看最大的部分，體型身高。」

也有女網友表示，「第一眼早就全部掃描完了，誰跟你只看身高」、「整體乾淨整潔就很好～最後一個範圍太大了」、「我投整齊的頭髮，因為一個大油頭真的超噁」、「體型身高＞香味＞肌膚＞頭髮，身材當然要般配才好抱。其實女生也在意視覺的（誰不愛性感的肉體）」、「最明顯的一定是穿著跟身高，之後才會看到細微的地方。」

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