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氣死前任！5星座「分手後更優秀」　天蠍偷看IG：想看你過得不好

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天蠍座分手後會偷看前任動態，就想看對方過得不好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

分手撕心裂肺的痛，相信不少人都經歷過，而你會陷入難過情緒中久久走不出來，還是選擇開始培養其他興趣、懂得更愛自己，讓自己變得更好？占星YouTuber安德魯的賤聲房即盤點分手後會讓自己「成為更優秀的人」星座Top5，渾身散發出自信耀眼的光芒，讓前任一秒後悔，你也是靠著這方式在報復前任嗎。

安德魯點名「5個星座」分手後過得越來越好。除了參考太陽星座外，也要把月亮星座參考進去，其代表一個人內心隱藏的情緒，也和愛情有很大關聯：

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1、2.牡羊座、射手座

都是為愛而生的星座，愛情的滋潤對牡羊和射手座而言很重要、也很需要，若感情狀態好，工作表現也能跟著提升。然而愛逞強、愛面子的他們總是死鴨子嘴硬，分手明明傷心難過卻不會表現出來，而是裝出一副「分手就分手」的灑脫，即使變得很頹廢，但傷心的情緒絕不會持續太久。

這兩星座分手後會全心全意地投入工作中，屬於「比較停不下來」的類型，不論是工作或社交老是把時間、行程排得很滿，想要讓自己忙一點以分散注意力。因本身愛好自由，因此談感情對他們而言，某程度是種犧牲與約束，分手後反而能做回真正的自己，可以更隨心所欲、沒有牽絆地在工作上全力衝刺。

走過頹廢期後就會專心賺錢、認真起來特別迷人。過得好越想讓前任知道，甚至還會故意出席有前任的聚會，就是想讓對方看到「自己過得很好」，也逼自己徹底放下。他們不是沒血沒淚，而是藏得很好，是典型的分手會讓自己變得更優秀、迷人的星座，對於被嫌棄過的缺點會努力補強，「活著就是爭一口氣」他們是激不得的。

▲▼女孩,兩性,感情,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲少了愛情的牽絆與束縛，這些星座在工作上全力衝刺。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

3.天蠍座

不少人認為天蠍座分手很絕情，不拖泥帶水，好像什麼都沒發生過，這是他們的保護機制。本身珍惜感情又念舊的天蠍座，若決定要分手，肯定已經過深思熟慮，愛情是他們的唯一死穴，分手時內心其實在淌血。剛分手時，他們失魂落魄，有的甚至天天以淚洗面、借酒澆愁，但修復期也很快，會化悲憤為力量，若是「被分手的」會更加明顯。

內心天使與惡魔共存的天蠍座，分手後會偷看前任的動態，想看對方過得「有沒有比自己好」，如果沒有反而舒心又爽快。當初和他們在一起有多甜蜜，分手後他們就能有多狠心。天蠍座內心細膩又敏感，就算受傷後頹廢了好一陣子，也會逼自己振作起來，氣死那些對不起他們的人。

4、5.摩羯座、處女座

很多人覺得和摩羯、處女座談戀愛原則很多、很逼人，事實上他們更逼自己、更不放過自己。很會隱藏情緒的兩星座，為了愛情容忍度及配合度沒有極限，即使對方已經踩到他們的底線，仍選擇忍讓、底線已退到不能再退。感情對他們而言是不能將就的，對於會拖垮他們的愛情，不談也罷，即使再愛也捨得割捨。

分手後再悲傷，摩羯與處女座認為「日子還是得過」，會沒日沒夜用工作填滿空虛時間，發起狠來賺錢，久了自然也習慣了、不談戀愛也可以。只要讓他們在專業裡找到自信，會發現人群中的他們閃閃發光、特別吸引人。他們不是故意報復前任，而是為了療傷，藉由拚命工作好讓自己忘掉不開心的事，逼自己在工作領域上衝刺，通常都能幹出一番大事業。

一旦遭遇情傷，這兩星座在職場上膽子會變得更大、更願意嘗試，以挑戰不可能的任務，把所有精力都放在工作上，等著看前任被自己的光芒閃瞎。分手帶來的傷痛驅使他們更努力上進，不是想要報復，只為成為更好的人，讓他們有挑選對象的權力。

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