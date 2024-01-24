「讓想投票的人都能投才是真民主」　趙少康盼在野共推不在籍投票

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統、立委選舉落幕，國民黨及民眾黨團皆喊話應將「不在籍投票法」列為優先推動法案，避免剝奪不在籍公民的投票權。對此，前中廣董事長趙少康24日也在臉書發聲力挺，「讓想投票的人都能投，才是真民主。」期待在野陣營以「不在籍投票」的立法作為共同努力的目標。

「讓想投票的人都能投，才是真民主。」趙少康提到，他在大選期間參加了六場校園座談，年輕同學們很關心18歲公民權議題，也有許多人誤會他反對18歲公民權，但如果看過他的完整發言，就能理解他不但贊成降低取得公民權年齡，也主張不在籍投票也應該成為選舉改革的方向。

趙少康指出，不在籍投票的爭議吵嚷多時，民進黨認為旅外台商、僑民不是自己的支持者，所以一直冷處理，中選會也就跟著抱殘守缺，嚴重影響全國超過200萬在異地工作、就學的軍、警、醫、護以及在監服刑者的權益。他舉例，今年大選就發生民航機運能不足，軍方又臨時取消支援金門疏運，導致大批金門鄉親在松山機場苦等落空，無法返回金門投票的遺憾，他們的好朋友董智森也為此錯失了投票的權利。

此外，來自金門的立委陳玉珍也透露，金門地區的投票率只有36%，遠低於台灣本島，就是因為有太多在台工作的鄉親不能返鄉投票，扼殺了鄉親們的公民權，而航空公司又以機師不夠無法增開班機。

趙少康表示，他早就提出，各國選舉國會議員，有126個國家採取不在籍投票；選總統的國家有88國可以不在籍投票，公民投票則有74個國家可以不在籍投票，全世界只有50幾個國家無法採用不在籍投票，中華民國就是其中之一；2019年的印尼大選，有高達27萬印尼移工在台灣行使投票權，更讓人質疑「印尼能，為何台灣不能？」

趙少康直言，「台灣至今還不能行使不在籍投票，落伍的選舉制度連CNN都嘖嘖稱奇」，行政院3年前就通過「公民投票不在籍投票法」草案，全面不在籍投票，根本就是政府要不要做的問題而已。

趙少康最後強調，新會期開議前，國民黨拋出將推動「不在籍投票法」，這是他長久以來的主張，民眾黨也表態將列為新會期的優先法案，期待在野陣營以「不在籍投票」的立法作為共同努力的目標，讓想投票的人都可以用最少的成本實現公民權。