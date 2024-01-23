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尾牙抽中1萬5！她苦惱「該請客什麼？」...網搖頭：根本陋習

歲末年終公司舉辦的尾牙抽獎，是不少員工期待的環節之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲歲末年終公司舉辦的尾牙抽獎，是不少上班族期待的環節之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

農曆新年即將到來，不少公司陸續會舉辦年終尾牙或抽獎，犒賞員工一年來的辛勞。對此，一名網友就發文分享，她在尾牙上抽中獎金1萬5千元，對於要請同事什麼卻相當苦惱，只好詢問「請客請什麼比較適合？」此文一出，引起熱烈討論，多數人認為原PO中獎金額不高，其實可以選擇不用請。

原PO近日在論壇Dcard上發文，表示日前公司舉辦尾牙抽獎，自己幸運抽中現金獎，金額為1萬5千元，事後她打算將部分獎金拿出來，請同部門的同事吃下午茶，但不知道請什麼較為適當，因此好奇詢問「尾牙中獎，請客請什麼比較適合？不知道有沒有人有什麼點子？」

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貼文一出引起熱議，多數網友認為若中獎金額不多，其實不用特別請客，真的要請選擇雞排、手搖飲等即可，「1萬5不用請吧」、「飲料就夠了啦！如果抽中150萬，再辦桌吃飯！」「飲料+小點心就夠了～有得吃大家就會開心了，小點心可以買炸物、鬆餅、泡芙之類的，方便丟在桌上一口一個的東西」、「其實不請也沒關係啦，又不是應該的，部門感情好的話，請喝的就好了」、「中獎要請客真的是一大陋習！！！」「自己留著就好，很不喜歡這種中獎就要請客的文化」、「我們公司強迫中獎的人還要排班請客，被強迫請客感覺超差的」。

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