賀瓏夜夜秀炎上！網列「17家贊助商」喊抵制　這幾間急切了

▲多家贊助商紛紛切割賀瓏夜夜秀。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者鄺郁庭／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀中國媒體人王志安評論台灣選舉，不料王疑似暗諷民進黨推不分區立委提名人、身障律師陳俊翰上台煽情催票，掀起輿論，也讓許多贊助商紛紛「跳車」切割，率先終止合作的有叫車平台「yoxi」、床墊品牌「德國Emma床墊」，接著又有多家贊助商發聲明，「會更加謹慎選擇合作夥伴」。

爭議事件爆出後，就有網友從《賀瓏夜夜秀》官方Facebook帳號找出2023年11月1日至2024年1月20日的贊助商，前後共有17個贊助商，包括yoxi、DeFit、德國Emma床墊、Omi、時代力量、吉拉單-麥芽蘇格蘭威士忌、可樂研究社、台灣基進、RECA福氣春聯丸、Roichen正脊坐墊、威訊WaySim、OpenTable、黃牌、Dr.情趣、Surfshark VPN、犀牛盾、杜蕾斯。

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也有網友整理目前各家贊助商狀態，宣布即日起中止贊助的有Yoxi（並向製作單位表達抗議，要求撤下品牌置入片段）、德國Emma床墊（並啟動內部調查程序）、台灣基進（並提出民事損害賠償）、Dr.情趣、Roichen正脊坐墊（並捐贈10萬元的款項至財團法人愛盲基金會，以示對於身障族群的實際支持）、吉拉單-麥芽蘇格蘭威士忌、威訊WaySim。

另外，時代力量發表聲明僅單集合作，並沒有贊助其他集數。犀牛盾則表示，與該節目的合作僅止於去年11月初的一次性產品廣告插播，與此次的節目內容無贊助關係，有確認後續無任何與該節目的合作計畫。