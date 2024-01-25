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賀瓏買網軍？臉書湧「一票越南人」按愛心　網笑：節目走向國際了

王志安（中）在《賀瓏夜夜秀》中歧視身障者言論引發爭議，主持人賀瓏（右）事發後神隱。（翻攝賀瓏臉書）

▲王志安（中）在《賀瓏夜夜秀》中歧視身障者言論引發爭議，主持人賀瓏（右）事發後神隱。（翻攝賀瓏臉書）

圖文／鏡週刊

大陸前《央視》記者王志安日前來台觀戰大選，受邀上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，表示覺得台灣選舉造勢像一場秀，「推身障者上台煽情」還做出模仿動作，被指是影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發爭議。事發後，製作單位薩泰爾娛樂、助理主持人Albee相繼道歉，贊助商紛紛切割，但事件要角之一個主持人賀瓏卻神隱，有網友好奇點開賀瓏的臉書貼文，發現為他點「愛心」的帳號「都是越南人」，認為案情不單純。

王志安日前在《賀瓏夜夜秀》中形容台灣競選造勢像一場秀，有歌星、前面鋪墊的，「還有把殘疾人士推上去煽情的」，他說：「淚點一來的時候，殘疾人士說『唉唷～要支持民進黨』」一邊模仿動作，主持人賀瓏和Albee聽聞後拍手大笑附和，遭網友砲轟「歧視身障者」。

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對此，賀瓏至今保持沈默，未對外發表聲明，臉書最近一次貼文停留在1月23日。昨（24）有網友好奇，去看賀瓏的臉書，發現事有蹊蹺，於是在PTT政黑板發文指出：「太離譜了，最新那篇文章，500個愛心看起來沒什麼，點進去看幾乎都是越南人！」網友諷刺說：「看來越南人也很關心這次鬧出的風波，這節目真的走向國際了。」

給賀龍臉書貼文按「愛心」的，清一色是越南人帳號。（翻攝賀瓏臉書）

▲給賀龍臉書貼文按「愛心」的，清一色是越南人帳號。（翻攝賀瓏臉書）

其他鄉民看了也諷刺說，「國際粉愛心按起來XDDD」、「戰國策、薩泰爾、中聯辦 懂得就懂」、「代表他的臉書靠的是網軍」、「人家是國際巨星阿 外勞都愛看的節目要你管」、「買網軍帶風向洗腦台灣 薩泰爾金流遲早得查」、「敗類網紅，整天撕裂社會」。

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