王志安黑歷史被挖　提「降低女生同意性交年齡」！賀瓏也歧視女總統

▲王志安訕笑身障人士，導致《賀瓏夜夜秀》遭出征。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



記者朱祖儀／綜合報導

大陸媒體人王志安20日上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，因暗諷身障律師陳俊翰，引發外界撻伐。近日他過去的言論也被網友挖出，發現他曾提出要降低女性同意性行為的年齡，再度引發爭議；另外主持人賀瓏過去也曾在脫口秀提到，台灣選女總統，恐讓台灣政策大亂幾天，接著又提到停經年齡。

有網友在X（原為Twitter）分享過去王志安在微博上的發文，看到他曾提到，「我贊成修法，把合意也算強奸的幼女年齡降低一至兩歲。隨著生活水平的提高，少女初潮年齡不斷提前，14歲的標準已經越來越不合適」。

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▲王志安過去言論被挖出。（圖／翻攝自X）



不少人看到後忍不住大罵，「性侵關初潮什麼事」、「要在哪裡檢舉才能讓他滾出台灣」、「日本朋友真的應該多了解一下這位未來的新國民」、「日本政府真的要好好審查他的申請資格」、「這不是戀童癖在幫自己開脫嗎」，但也有網友認為，王志安的言論應該是降低性侵受害者年齡，提高對性侵犯的認定標準。

另外，也有人挖出主持人賀瓏先前曾在巡迴中歧視女性的言論，當時他提到「女總統真的好嗎？」走進投票所後便思考是否要投給蔡英文，因為「她是女生欸」，「我們台灣真的準備好讓女生當總統嗎？有一個風險存在吧，會不會我們讓女生當總統之後，我們全台灣每個月會有3到5天政策大亂呢？因為這是我交女朋友得到的經驗啊，但我後來想到一件事情，總統要40歲以上」。

此番言論也同樣引發撻伐，有人認為蔡英文當總統不僅要面對性別帶來的攻擊，單身、未婚、月經、年紀等，「赤裸裸的性別歧視無所不在」。