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寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

▲▼天氣,氣象,寒流,保暖,低溫。（圖／記者宋良義攝）

▲明天寒流減弱，輻射冷卻效應，今晚到明晨仍有跌破6度低溫。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

明天起寒流減弱，不過餘威加上輻射冷卻，今天(24日)晚間到明天清晨局部空曠地區下探6度，苗栗低溫可能跌破6度，未來4天回溫緩慢，北部要等到下周一才能回暖到20度。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，未來天氣水氣都不多，這波寒流預計明天逐漸減弱，不過仍有寒流餘威，加上輻射冷卻效應，清晨溫度偏低，預計中部以北、宜蘭低溫8到10度，其他地方11到16度，局部空曠地區最低溫下探6度，苗栗低溫可能跌破6度。

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陳伊秀指出，今晚到明天清晨還有一波低溫，明天白天溫度緩慢回溫，北台灣包括北部跟東北部溫度仍偏涼，北部、宜蘭、花蓮約15到18度，中南部和台東20到23度，中南部日夜溫差大，溫差最多可差到10到11度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周溫度和低溫趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

周六白天溫度逐日回升，不過周五清晨和周六清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，周五清晨約11到14度，局部空曠地區可到9到10度。

陳伊秀說明，明天寒流雖然減弱，但受日本東方海面低壓影響，回暖特別慢，沒有馬上回升20度，周五和周六、周日都是每隔一天就回升個1度，回溫很慢，北部要下周一才會回暖到20度以上。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨部分，陳伊秀表示，明天周四到周六降雨範圍都差不多，基隆北海岸、東半部局部短暫雨，北部山區有零星雨，其中周五和周六多了恆春半島也有雨。

陳伊秀進一步指出，周日到下周三環境風場有東北風偏東風，再轉東南風偏東風，迎風面東半部持續有短暫雨，恆春半島、基隆北海岸偶有局部短暫雨雨，北部山區有零星雨。

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