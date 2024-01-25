今晨8.5℃！　還要多冷一天

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／綜合報導

19縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.5度。氣象粉專表示，冷高壓接力南下，這波寒流多冷一天。

►低溫區域

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【橙色燈號（非常寒冷）】



苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】



彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，今天寒流逐漸減弱，清晨各地仍非常寒冷，中部以北及宜蘭低溫約8至10度，南部及花東約11至14度，局部空曠地區氣溫將再低1至2度，白天氣溫回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度；水氣方面，東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

「台灣颱風論壇」臉書提到，冷高壓接力南下，多冷一天！原先的強烈冷高壓已減弱準備東移，後面新的強烈冷高壓再度補充下來，兩股冷高壓無縫接軌，因此明顯回暖時間點往後延一天左右，第二股強烈冷高壓勢力不如原先那麼強，南下過程中減弱速度快，出現更嚴寒的低溫機率很低，今白天溫度回升2～3度，整體感受還是相當有限，大家再多忍耐一下吧！

氣象署說，周五、周六各地清晨仍偏冷，環境轉偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨的機率，且中層有零星水氣，大台北山區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴；周日至下周三環境為偏東風，水氣稍增加，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

