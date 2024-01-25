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高雄30歲男寒流泡澡　踏出浴室「腦血管爆開」命危！醫揭背後原因

▲▼浴缸,浴室,洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲寒流來襲，30多歲男子泡澡驅寒，不料泡完一踏出浴室當場腦血管破裂...。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

寒流發威，許多人都會選擇泡澡驅寒。不過，高雄一名30多歲男子22日泡澡後走出浴室，本來覺得全身溫暖，怎料一踩到冰冷地板，瞬間感到頭痛欲裂，緊接右半側手腳無力、口齒不清，送醫才發現是腦中風，至今仍未脫離險境。對此，醫師提醒，謹記FAST口訣，有助第一時間判斷是不是腦中風。

根據《中時新聞網》報導，義大醫院神經外科主治醫師陳德遠表示，光是22日、23日兩天，醫院就連續收治了6個腦中風病人，加謢病房全滿。他提醒，在低溫或溫差大的環境下，血管會收縮，若平時沒有好好控制血壓，或喝水不足，血液變得濃稠，恐導致血壓飆高，增加腦中風風險。

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陳德遠指出，這名男子自恃年輕，寒流報到時在家泡熱水澡，心想身體暖了，便衣著單薄地走出浴室，不料腳一踩到冰冷地板，就感受到劇烈頭痛，緊接著右手、右腳無力，急喚家人幫忙，卻發現自己口齒不清，直到送醫才發現血壓已飆破200毫米汞柱，腦血管爆掉，是出血性腦中風，目前經搶救仍有生命危險。

陳德遠提醒，避免處在溫差大的環境，例如早上從溫暖被窩出來，可先穿襪子或拖鞋，不要直接赤腳踩在冰冷的地板上。外出的話則可戴帽子和圍巾，以免頭部直接吹冷風。

至於如何分辨中風？陳德遠提供「FAST」口訣，4個英文字母分別對應FACE、ARM、SPEECH、TIME，意思就是請患者試著微笑、雙手舉高、讀一句話，以此觀察面部表情是否臉歪嘴斜、其中一隻手是否無力下垂、口齒是否清晰，如果3種症狀出現其中一種就要盡快送醫，爭取黃金治療時間。

 
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