長榮勞資下周還要協商！交通部喊話：各退一步接受雙方善意

▲長榮航空機師醞釀罷工，下周三勞資將再度協商。（示意圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

機師工會取得合法罷工權，長榮航空機師醞釀春節罷工，今下午勞資協商未有重大結果，敲定下周三再次協商，交通部次長林國顯表示，盡力促成勞資協商是交通部的任務，希望勞資雙方秉持善意溝通，各退一步，接受雙方善意。

交通部常務次長林國顯表示，今長榮航空勞資協商，針對加薪部分還未觸及，下次會議會再談外籍駕駛聘用課題，希望資方趕快把方案提出來跟勞方溝通，勞方也要排出哪些是主攻關鍵議題，需要一步一步處理，不可能一次會議就處理完，期盼勞資雙方正面互動，溝通過程建立互信，談判雙邊針對訴求尋求共識。

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林國顯表示，罷工提出是過程和手段，目的是希望達到資方重視，很多議題不是一次就能解決，應該要挑出優先協商議題，也希望勞資雙方各退一次，接受雙方善意，過去兩周已經請資方盡量跟勞方互動，資方也願意，長榮航空董事長林寶水也很願意溝通，這二年跟去年底對勞方訴求也有善意回應一部份，勞方希望在這基礎上能有更好的爭取，這中間還需要再就關鍵議題多方研商，期盼勞資雙方積極協商。

林國顯表示，對工會說，也知道罷工對機師很辛苦，也不願很快走到那一步，長榮勞資雙方都認同藉由協商解決問題，盡量促成勞資協商是交通部的任務，旅客和消費者壓力都很大，勞動部門也積極想促成協商，期盼勞資雙方能朝正面互動協商。