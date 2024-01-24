長榮機師醞釀罷工！桃機暫停維修機進場　預留空間給停駛飛機

▲因應長榮機師醞釀春節罷工，桃機公司也已準備因應方案。（示意圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空機師醞釀春節罷工，桃園機場公司也已有應變方案，1月19日起暫停維修機進入機場，預備空間讓未來因罷工停飛長榮飛機停放，另也要求航空公司櫃台設置號碼機，避免簽轉旅客大排長龍，不過桃機公司表示，仍希望罷工不要發生。

長榮勞資協商今未有重大結果，不過下周三將再協商，春節機師罷工危機解除仍有一線曙光，不過桃機公司已啟動應變準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機公司總經理范孝倫表示，長榮機師罷工會不會發生還不確定，因此影響情況還無法完全確認，工會取得長榮機師會員的贊成票約占37%，剩下機師可以如何排班，航線能提供多少運能，桃機公司也找過長榮航空開過應變準備會議，因為很多情勢還不明朗，對可能需要後勤支援、空間作業需求，已經開始盤點、預作準備，「希望罷工不要發生，但萬一發生，雙方也都做好準備。」

▲▼桃機公司總經理范孝倫(上圖)、副總李俊德(下圖)今說明長榮機師罷工因應。（圖／記者李姿慧攝）

桃機公司副總李俊德則表示，桃機公司已要求長榮航空資訊透明，減少旅客不便，後續也會協助旅客簽轉，若是已知罷工，旅客不太會來機場，要處理的是比較急需要簽轉的旅客，為避免一堆人排票務櫃檯，要求航空公司要設有號碼機，不要一排就幾百人，並規劃空間安置旅客等叫號處理，也可以掃條碼知道處理到哪個號碼，避免旅客一直排隊擠在櫃台。

桃機公司也指出，因應長榮航空若罷工，飛機無法起飛，需要停放空間，1月19日起也要求暫停飛機維修預做準備，要等到確定罷工解除後，才能開放維修機進入機場。