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長榮勞資協商卡關！工會不滿資方未提對案　明將公布春節罷工區間

▲▼長榮航空一架A330-200航機在馬尼拉機場傳出與菲律賓航空班機發生碰撞，圖非事件航班。（圖／資料照片）

▲長榮航空勞資下周三將再次協商。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空機師醞釀春節罷工，長榮勞資今下午協商3小時，無重大進展，機師工會表示，除外站早餐提供上有進展外，其他對薪資和外站津貼調整，以及停止聘用外籍機師，沒看到長榮提出對案，明將開理監事會議討論春節罷工時間落點，下周三再協商前資方仍無對案，工會將不會出席。

桃園市勞動局今下午1點邀機師工會、長榮航空及勞動部、交通部民航局協商，歷經3個小時討論，工會表示未有重大進展，僅外站提供早餐上達成共識，在桃園市勞動局主持下，敲定長榮勞資下周三再次協商。

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機師工會研究員陳柏謙表示，今天協商狀況，針對工會提出訴求，長榮資方沒提出相關對案，唯一有進展的是在外站早餐部分，工會爭取外站津貼調整，因為長榮機師外站津貼比華航低，資方說法是因為有提供免費早餐，組員不用額外支付，但工會協商代表舉例班表顯示若是上午8點之後才到外站飯店，要入住隔天才會有早餐，當天沒有早餐，公司說會回去要求落實早餐。

至於薪資結構、外站津貼是否調整，外籍機師聘用部分，陳柏謙表示，長榮航空都沒有提出任何對案，工會明天會開理監事會，沒有對案情況下，工會在主管機關桃園市勞動局、交通部、勞動部建議下周三再協商，雖然工會不會放棄與資方協商，但希望下周三協商前，資方可以針對工會訴求提出對案，若還是沒有對案，工會將不會出席協商，因為只是浪費時間。

▲▼機師工會今下午1點再度與長榮航空協商，圖為工會理事長李信燕。（圖／機師工會）

▲機師工會今下午由理事長李信燕代表協商。（圖／機師工會）

陳柏謙指出，下周三將等主管機關確認長榮資方有對案後，再來開協商會議，再沒有看到公司對案前，工會明天將召開理監事會議，明天討論罷工時間規劃，譬如春節罷工可能落在哪一段時間，且時間不會只有幾天，落點時間會比較長，但不會宣布正式啟動時間點。

陳柏謙透露，資方透過排班針對認為可能工會會員的班表，在某些春節期間把班抽調，希望可以讓春節罷工沒有效果，工會對此動作也掌握，因此明天只會公布春節罷工落在哪一個區間。

對此，長榮航空表示，今(24日)與桃園市機師職業工會於桃園市勞動局協商，雙方持續凝聚共識，並訂於1月31日再次召開協商會議。長榮航空會在今天的協商基礎上儘速擬定對案，與工會進行下次協商，並感謝近日相關主管機關主動關心並居中協調。長榮航空期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。

▲不少在北京的台灣民眾趕搭長榮班機，搶在15日防疫新規實施前回台。（圖／記者魏有德攝）

▲長榮航空將擬訂對案，希望達到資方、員工和旅客三贏局面。（圖／資料照片）

針對今天長榮航空勞資協商會議，長榮航空也說明達成5項決議，包括第一，同意落實提供外站免費早餐政策，機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐；第二，長榮航空會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

第三，長榮航空會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上薪之評估，並作出回應；第四，下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題；第五，若公司有具體對應方案，則擬訂於113年1月31日下周三下午2時，會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。公司針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。

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