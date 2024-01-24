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長榮勞資今再協商！挽救機師春節罷工危機　工會：尚未看到對案

▲▼長榮航空入選全球最佳航空第9名、最佳機上餐第8名。（圖／長榮航空）

▲長榮航空機師醞釀春節罷工。（資料示意圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導
 
爭取薪資調整、外站津貼和停止聘用外籍機師，長榮航空機師醞釀春節罷工，桃園市政府勞動局今邀集機師工會、長榮航空及勞動部、交通部、民航局於下午1時協商，機師工會表示，目前尚未看到長榮航空正面實質對案，盼今天會有實質效果。

機師工會理事長李信燕表示，今下午1點由桃園市勞動局召開機師工會跟長榮航空的勞資協商會談，工會訴求還是一樣，針對薪資爭議，外籍機師聘僱相關問題等繼續後續討論，目前為止，機師工會尚未收到長榮航空任何正面實質對案，今天公司經由桃園市勞動局邀請勞動部、交通部、民航局等相關單位坐下來好好討論，希望會議上有實質效果。

李信燕指出，以往勞資協商過程中，長榮航空總是以將來有新機購機成本支出、烏俄戰爭作業風險，以及火山地震不可預期天然災害為由，把風險轉嫁到員工身上。

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李信燕說，自從疫情前到現在票價高漲，各航線不管飛日本、歐洲、美國，票價是疫情前1.5到2倍，航空公司作業成本有這麼高嗎，油價是最大成本，但波動也有限，其他人力成本增加幅度微薄，那多出來的錢去哪裡，是不是在長榮航空口袋裡面。

▲▼機師工會今下午1點再度與長榮航空協商，圖為工會理事長李信燕。（圖／機師工會）

▲機師工會今下午1點再度與長榮航空協商，圖為工會理事長李信燕。（圖／機師工會）

李信燕強調，民眾用1.5到2倍購買機票有得到等值對價服務品質嗎，因人力不足行李沒有上飛機而延誤、客艙服務每況愈下，因為人力不足前艙飛行員工作平均年資不到5年的達到7成，飛安警訊下，長榮航空還不去正視如何把人留在公司嗎，希望今藉由勞動局召開會議，長榮能好好思考如何把有經驗、有能力飛行員留在公司。

由於長榮航空發出歷年新高6個月年終獎金，且全面加薪，被解讀為釋出善意，李信燕指出，飛行員薪資結構跟其他員工有滿大差異，飛行員底薪只有全薪2成，6個月年終獎金等於只有一個多月稍微多一點點，並不如大家想像好像拿到很多年終獎金，也沒有像往年長榮海運被錢砸醒情況。

對此，截至截稿前尚未取得長榮回應。

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