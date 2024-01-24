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第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場　11高中名校參賽

▲台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲24日在宣傳記者會，特別感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長，大力響應2024台南400，回到故鄉台南舉辦比賽。

市議員陳怡珍、許至椿、Ingay Tali穎艾達利、周麗津、李中岑、朱正軒、沈震東、蔡宗豪皆到場關心。

▲台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長。（圖／記者林東良攝，下同）

黃偉哲表示，杜元坤院長出錢出力推廣橄欖球運動的精神令人感佩，傳承這項運動是杜元坤院長的宏願，也是許多橄欖球人的心願。更可貴的是，杜院長沒有忘記自己是台南人，將第一屆元坤盃青年橄欖球賽選在台南舉辦。市府團隊一定會與橄欖球界人士攜手，成功打響賽事名號。

黃偉哲特別提到，橄欖球運動能持續壯大，有賴於台灣橄欖球名校及體育總會的投入，也感謝市議會的支持，相信未來橄欖球將成為台南市重要的運動項目之一。

體育局表示，本屆賽事由台南市政府與台南市杜元坤橄欖球運動發展協會共同主辦，邀集國內外11支高中學校參賽，包含台南長榮中學、台南一中、台南六信高中、基隆市八斗高中、宜蘭縣羅東高工、新竹市香山高中、台北市建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中，以及來自日本石川縣的鶴來高校和韓國木浦市的天安五城高中。

▲台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長。（圖／記者林東良攝，下同）

杜元坤院長長期支援體育賽會，他出身於台南，為響應「台南400」歷史里程碑，選在2024年回到故鄉舉辦台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，從基層深耕橄欖球運動，讓橄欖球運動得以在台南發光發熱，重返6、70年代台灣區16連霸的輝煌紀錄。

▲台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長。（圖／記者林東良攝，下同）

杜元坤院長目前仍活躍在橄欖球場，週末不是飛到澎湖義診，就是利用週日到台南或台北打橄欖球；為了推廣橄欖球、培育選手，期望振興家鄉台南的橄欖球運動，杜院長號召好友回到家鄉進而在2022年在台南成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，以實質行動從基層深耕橄欖球運動，每月補貼教練津貼及訓練器材設備，舉辦寒假訓練營邀請多位國家級教練授課，包括東加籍日本職業隊選手陳立威，積極推動基層選手培訓工作。

▲台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長。（圖／記者林東良攝，下同）

杜院長在2020年也於南一中進修部成立橄欖球隊，結合校友力量，杜元坤院長全額補助球隊的學雜費、住宿費和週間膳食費等，包辦食衣…。體育局指出，過去元坤盃每年12月在台北舉辦，是一項專供大專院校競技交流的七人制橄欖球賽，杜元坤院長今年特別在台南舉辦國際青年七人制橄欖球邀請賽，鼓勵高中職青年參賽，勇奪佳績，也邀請全國朋友來台南感受橄欖球的熱血與魅力。

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