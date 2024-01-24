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長榮機師協議卡關！勞動局盼實質溝通　資方同意下周提可行方案

▲桃園市機師職業工會前天合法取得罷工權，交通部、長榮航空與機師工會今天下午召開協商會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市機師職業工會前天合法取得罷工權，交通部、長榮航空與機師工會今天下午召開協商會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市機師工會與長榮航空公司間之勞資爭議，桃園市政府勞動局今（24）日表示，自2022年底受理勞資爭議調解申請迄今已召開3次調解委員會，此次在機師工會罷工投票前後，勞動局已邀集勞資雙方、勞動部、交通部及民航局召開過4次協商處理會議，協助勞資雙方溝通，以尋求共識並儘速止爭。

▲桃園市機師職業工會前天合法取得罷工權，交通部、長榮航空與機師工會今天開會協商。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市機師職業工會前天合法取得罷工權，交通部、長榮航空與機師工會今天開會協商。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞動局指出，今天勞資雙方再次協商，會中經雙方充分溝通，針對機師外站福利及薪級制度已有部分共識，長榮航空承諾會將本次討論內容攜回公司研議，並於下次協商會議前提出具體進度及可行方案後，儘速回應工會訴求，預期下次會議應該是下週三舉行。

▲桃園市勞動局勞資關係科科長張哲航受訪，建議資方於下周協商會議上提出具體對應方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市勞動局勞資關係科科長張哲航受訪，建議資方於下周協商會議上提出具體對應方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞動局勞資關係科科長張哲航受訪時指出，今天勞資雙方彼此交換意見，並達成若干共識，包括落實機師早餐福利、公司應留意機師健康與留才運用、外站津貼薪資等，勞動局則要求公司必須提出具體方案於下週三協商會議討論。

張哲航強調，今天的協商會議中，機師有提到實際碰到的問題，並將意見讓公司知道，公司出席代表同意帶回公司檢討，雙方意見溝通，勞動局希望公司能在下次會議協商提出具體對應方案。
 

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