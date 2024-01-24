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社會 社會焦點 保障人權

小貨車運將突開車門　女騎士遭擊落慘摔！超痛畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《社會事新聞影音》昨天有網友貼文，日前在桃園市楊梅區一輛小貨車停靠在新農街、自強街口處路旁，彭姓駕駛突然打開車門，路過女騎士閃避不及當場被擊落，撞飛數公尺，驚悚畫面被後方車輛行車紀錄器完整拍下；楊梅警方指出，員警到場處理時，所幸女騎士身體僅受到擦挫傷，雙方酒測值均為零，後續肇事責任已由警方調查釐清中。

▲桃園市彭姓男子1月2日上午在楊梅區新農街、自強街口處駕駛小貨車停靠路旁，突開車門讓路過女騎士閃避不及被撞飛。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲彭姓男子1月2日上午在楊梅區新農街、自強街口處駕駛小貨車停靠路旁，突開車門讓路過女騎士閃避不及被撞飛。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》，下同）

▲桃園市彭姓男子1月2日上午在楊梅區新農街、自強街口處駕駛小貨車停靠路旁，突開車門讓路過女騎士閃避不及被撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《社會事新聞影音》昨天有網友貼文，這起車禍發生在1月2日上午，一輛小貨車停靠路旁，駕駛疑似未查看後方狀況貿然打開車門，導致路旁女騎士當場被擊落撞飛，網友對小貨車駕駛貿然開車門舉動激怒，紛紛痛留言痛批。

楊梅警方表示，肇事的小貨車駕駛為54歲的彭姓男子，2日上午10時18分許於梅區新農街與自強街口暫停路邊，因未察看後方路況突然打開車門，導致38歲的黃姓女騎士經過時閃避不及被撞飛，黃女身體多處擦挫傷，所幸並無大礙，員警到場為雙方駕駛檢測，酒測值均為零，彭姓駕駛坦承自己疏忽肇事，至於後續責任歸屬正由警方釐清。

▲桃園市彭姓男子1月2日上午在楊梅區新農街、自強街口處駕駛小貨車停靠路旁，突開車門讓路過女騎士被撞飛，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方呼籲，民眾駕駛車輛或後座乘客於開啟車門時，應特別留意後方來車動向，確認沒有人車後再開門，以避免造成類似事故發生。

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