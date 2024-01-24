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只是酒後口角！他「先撞機車再撞人」　惡劣賓士男殺人未隧罪起訴

▲桃園市劉姓男子去年10月間在某超商與陳姓男子口角心生不滿，竟開車衝撞騎車的陳男導致重傷，巡警發現上前盤查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）▲桃園市劉姓男子去年10月間在某超商與陳姓男子口角心生不滿，竟開車衝撞騎車的陳男導致重傷，巡警發現上前盤查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年10月間，與友人在中壢區某KTV喝酒歡唱，隔天凌晨駕車離去，在市區某超商與陳姓男子起口角而心生怨恨，劉男見陳男事後騎車離去，劉男竟駕車尾隨，趁陳男在等停紅燈時驅車追撞，見陳下車逃離仍猛催油門衝撞，導致陳男多處骨折受傷性命垂危，還好巡邏警方經過時才救回一命，警方又查出劉還酒駕。桃園地檢署日前偵結，依殺人未遂罪嫌將劉起訴，酒測超標部分則依公共危險罪嫌另案起訴。

檢警調查，40歲的劉姓男子去年10月13日深夜11時，許與友人在中壢區某KTV歡唱，席間有喝白蘭地等洋酒助興，翌日凌晨4時許，劉男駕駛賓士車離去，在市區某超商購物時，與陳姓男子發生口角，劉男因此心生不滿。

▲桃園市劉姓男子去年10月間在某超商與陳姓男子口角心生不滿，竟開車衝撞騎車的陳男導致重傷，賓士車車頭有明顯撞擊痕跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子去年10月間在某超商與陳姓男子口角心生不滿，竟開車衝撞騎車的陳男導致重傷，賓士車車頭有明顯撞擊痕跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

劉男見陳男離開超商時騎乘機車，於是駕駛賓士車尾隨至中壢區中美路二段、新生路口處，趁陳等停紅燈，竟直接催油門追撞陳男，陳男發現是劉姓男子駕駛賓士車撞過來，連忙下車逃離現場，沒想到，劉男在路口迴轉後，又猛踩油門衝撞陳男，導致陳男下肢多處骨折等傷害，所幸中壢巡邏員警經過，聽見巨大撞擊聲趕來察看，並將受傷陳男送醫急救才逃過一死，員警發現肇事的劉全身酒味，酒測後酒測值為每公升0.46毫克已超過標準值。

桃檢調查時，劉男坦承犯行，但否認有殺人之故意，檢方根據警方調閱路口監視器發現，被害陳姓男子遭追撞後站立於機車旁邊，劉男見狀在附近迴轉後，猛踩油門衝撞被害人，過程中沒有減速或煞車，認定劉確有對被害人存有殺人之不確定故意，偵結依殺人未遂罪嫌將劉提起公訴，酒測超標部分另案依公共危險罪嫌起訴。

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