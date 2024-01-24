男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，被機車壓住動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（24）清晨晨5時許騎乘機車送菜到市場，半途中卻疑因低溫導致心血管疾病復發失控摔車，陳男被機車壓住動彈不得，加上天冷又下雨，險些失溫，正好桃園警分局巡邏員警經過，發現陳男倒臥路上哀號，趕緊上前查看，陳男卻無力回應，員警擔心可能失溫引發危險脫去雨衣為其遮雨，並通報119協助送醫，經醫護人員治療後所幸並無大礙，家屬對於警方及時協助感謝不已。

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，副所長楊世傑脫下雨衣護住陳姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天日清晨5時許，同安派出所副所長楊世傑、警員楊榮輝巡邏行經桃園區同安街時，發現對向車道1名騎士倒臥路上，雙腳被機車壓住，且蔬菜散落一地，隨即上前察看協助。

員警發現60歲的陳姓男子雖有意識，但全身癱軟無法回應，因寒流加上大雨，陳男凍得直發抖，副所長楊世傑發現其四肢冰冷恐有失溫危險，立即將雨衣脫下為他保溫遮雨，並請同仁通知119救護人員到場協助送醫。

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，救護人員到場後急忙送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於現場低溫約7度，溼冷加上寒風，連員警都凍得發抖打顫，直到救護人員到場，現場立即進行初步治療並緊急送往醫院，據指出，陳男一早送菜到市場路上，因溫驟降引發心血管疾病才不支倒地，經醫護人員治療後，狀況逐漸穩定，家屬則對員警及時救援感謝再三。