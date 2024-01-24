　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，被機車壓住動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，被機車壓住動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（24）清晨晨5時許騎乘機車送菜到市場，半途中卻疑因低溫導致心血管疾病復發失控摔車，陳男被機車壓住動彈不得，加上天冷又下雨，險些失溫，正好桃園警分局巡邏員警經過，發現陳男倒臥路上哀號，趕緊上前查看，陳男卻無力回應，員警擔心可能失溫引發危險脫去雨衣為其遮雨，並通報119協助送醫，經醫護人員治療後所幸並無大礙，家屬對於警方及時協助感謝不已。

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，副所長楊世傑脫下雨衣護住陳姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，副所長楊世傑脫下雨衣護住陳姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天日清晨5時許，同安派出所副所長楊世傑、警員楊榮輝巡邏行經桃園區同安街時，發現對向車道1名騎士倒臥路上，雙腳被機車壓住，且蔬菜散落一地，隨即上前察看協助。

員警發現60歲的陳姓男子雖有意識，但全身癱軟無法回應，因寒流加上大雨，陳男凍得直發抖，副所長楊世傑發現其四肢冰冷恐有失溫危險，立即將雨衣脫下為他保溫遮雨，並請同仁通知119救護人員到場協助送醫。

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，救護人員到場後急忙送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天清晨騎車送菜到市場，行經桃園區同安街附近時突然摔車，救護人員到場後急忙送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於現場低溫約7度，溼冷加上寒風，連員警都凍得發抖打顫，直到救護人員到場，現場立即進行初步治療並緊急送往醫院，據指出，陳男一早送菜到市場路上，因溫驟降引發心血管疾病才不支倒地，經醫護人員治療後，狀況逐漸穩定，家屬則對員警及時救援感謝再三。

 【更多新聞】

小貨車運將突開車門　女騎士遭擊落慘摔！超痛畫面曝

桃園男上夜班途中倒地猝死「機車還在發動」　4天前因心臟病就醫

連續2天對女學生襲胸+摸臀　桃園「車站癡漢」下場曝

 

 

ET快訊
「ACE王牌交易所」虛擬幣吸金近10億！　王牌大律師慘了
獨／夫妻遭夾扁雙亡！　駕駛賠1640萬和解
女主播宮鬥「瘋傳她下咒」！　古彩彥揭符咒真相
15歲少年追雪被同學放鳥…走8hrs下山　全身淋溼警局求助
他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」
超哥打完人比中指「李易發聲力挺Respect」！　網傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

獨／聯結車國道無煞車追撞　夫妻遭夾扁雙亡！駕駛賠1640萬和解

男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

永和警「學長打學弟」！不滿未幫忙辦案揮拳施暴　偵查佐遭記過

15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

酒駕拒測挨罰拖10年　彰化分署查封土地！1通簡訊讓他繳清14萬

越籍男逾期居留！見警巡邏急狂奔　遇上飛毛腿實習生...50m就被逮

36小時寒流來襲　屏基收9重症4死亡…請牢記保命祕訣

天兵山友攀「武陵四秀」品田山！已失溫還拒救援　雪中迷路險喪命

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團沒成功二審再判刑

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

獨／聯結車國道無煞車追撞　夫妻遭夾扁雙亡！駕駛賠1640萬和解

男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

永和警「學長打學弟」！不滿未幫忙辦案揮拳施暴　偵查佐遭記過

15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

酒駕拒測挨罰拖10年　彰化分署查封土地！1通簡訊讓他繳清14萬

越籍男逾期居留！見警巡邏急狂奔　遇上飛毛腿實習生...50m就被逮

36小時寒流來襲　屏基收9重症4死亡…請牢記保命祕訣

天兵山友攀「武陵四秀」品田山！已失溫還拒救援　雪中迷路險喪命

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團沒成功二審再判刑

KBS歌曲最新審核結果！(G)I-DLE有兩首沒過　〈Wife〉遭指太煽情

小學3年級才知「媽媽還活著」！奶奶騙：被車撞死了　亮曦由繼母帶大

罕病律師陳俊翰遭訕笑　王必勝：除了流量「應注意社會底線」

中諾復交儀式在北京舉行　兩國外長簽署文件後「握手合影」

網易遊戲發布寒假限玩令！　未成年春節期間「只能玩9小時」

一家三口擠「6坪套房無對外窗」　北漂妹見一幕嘆：小孩好衰

不信Albee沒聽到！　郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸：人性醜惡一面

打卡新景點！花蓮曼波園區吹起粉紅泡泡　2.4米高浪漫馬車登場

西螺福興宮「八仙綵」免費送　太平媽祖廟為喜事添福氣

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

社會熱門新聞

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

大S離婚協議曝光　汪小菲2年已付4511萬

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

電子公司董娘整理遺物　赫見女員工與夫同居

獨／女遭挖眼+刀砍「不算殺人」　檢方2理由上訴

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

高雄一家5口命案！　明將解剖釐清

台積電工程師「離職創詐團」吸金65億！　4000人受害

台中1天17人無呼吸心跳送醫！最年輕46歲

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

15歲少年追雪被同學放鳥　全身淋溼進警局求助

少女跟閨蜜男友上摩鐵　遭押「河濱公園」圍毆脫衣逼跪

即／涉外洩大S個資　汪小菲遭起訴

更多熱門

相關新聞

寒流威力還在！還有一波低溫「下探6度↓」　變天降雨區出爐

寒流威力還在！還有一波低溫「下探6度↓」　變天降雨區出爐

寒流威力還在，氣象署表示，今天到明天清晨天氣仍偏冷，若輻射冷卻明顯，北部近山區和空曠地區可能出現6度以下氣溫，預計明天白天寒流減弱，氣溫逐日回升。另受水氣影響，未來一周降雨分布在迎風面基隆北海岸、東半部、北部山區，偶有局部降雨。

寒流凍番薯！19縣市低溫特報　急凍「跌破6度」警戒出爐

寒流凍番薯！19縣市低溫特報　急凍「跌破6度」警戒出爐

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波東北季風接力

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波東北季風接力

南投縣今天新增2名90歲老人命危送醫

南投縣今天新增2名90歲老人命危送醫

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

關鍵字：

桃園男清晨送菜摔車低溫暖警

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面