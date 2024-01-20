資產要多少才會感覺「不缺錢」？過來人曝心得：小孩是奢侈品

▲有網友感到好奇，不曉得資產要達到多少，才會有「不缺錢」的感覺。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

財經網美胡采蘋日前分享UBS瑞銀集團的「台灣財富金字塔淨資產排行榜」，指稱準富裕層占了台灣人口的45％，掀起了不少討論。不過，在胡采蘋分享以前，也有網友詢問，究竟資產要到多少，才會感覺「不缺錢」，貼文曝光以後，立即出現許多過來人的回應。

胡采蘋18日在臉書上分享了UBS瑞銀集團公布的「台灣財富金字塔淨資產排行榜」，並且對圖表做出分析。胡采蘋指稱，淨資產位在3百萬至3千萬的「準富裕階層」，在台灣大約有960萬人，意味著走在台灣的街道上，遇到的任何人都有一半的機會是「準富裕階層」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光以後，不少人出言回應，「其實有房的就是」、「沒想到我竟然是處在準富裕層跟富裕層之間」、「準富裕的range也太大了」、「一直以為300～3000萬算中產而已」、「有工作的大概都中產，但有房直接晉級準富裕。」

事實上，資產的議題時常受到討論，在胡采蘋發布這張圖表以前，也有網友在Dcard出言詢問，資產究竟要到多少，才會感覺自己不缺錢。

▲網友指出，自從小孩出生以後，他感覺永遠在缺錢。（示意圖／ETtoday資料照）



這名網友分析人生各個階段，若是20歲以前，身上有2、30萬元，就能隨心所欲旅遊、買點小東西，直到25歲左右，則是認為200至300萬之間較為足夠，能夠出國旅遊、買車，或是咬牙湊出頭期款。

網友提到，30歲以後沒有孩子，認為2,000到3,000萬資產就十分足夠，除了置產以外，還能將錢拿來理財，只要不亂花錢、持續工作，45歲左右就能穩穩享受想要的生活。不過，自從孩子出生以後，網友則感覺「永遠都在缺錢」，只希望現金流是正的就好，這也讓他感到好奇，不曉得資產究竟要有多少，才會讓人感覺不缺錢。

對此，不少過來人也有感而發，「貪婪是無止境的」、「小孩真的是奢侈品」、「以前覺得幾百萬就很多了，後來當我40歲有小孩、淨資產已經來到3000萬了，還是覺得不太夠，有小孩真的會覺得不太夠」、「我從來不覺得自己缺錢，小孩子會帶財。其實是，有小孩之後，生活模式會改變，自然省下來的錢，就到小孩身上了。」