　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

資產要多少才會感覺「不缺錢」？過來人曝心得：小孩是奢侈品

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲有網友感到好奇，不曉得資產要達到多少，才會有「不缺錢」的感覺。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

財經網美胡采蘋日前分享UBS瑞銀集團的「台灣財富金字塔淨資產排行榜」，指稱準富裕層占了台灣人口的45％，掀起了不少討論。不過，在胡采蘋分享以前，也有網友詢問，究竟資產要到多少，才會感覺「不缺錢」，貼文曝光以後，立即出現許多過來人的回應。

胡采蘋18日在臉書上分享了UBS瑞銀集團公布的「台灣財富金字塔淨資產排行榜」，並且對圖表做出分析。胡采蘋指稱，淨資產位在3百萬至3千萬的「準富裕階層」，在台灣大約有960萬人，意味著走在台灣的街道上，遇到的任何人都有一半的機會是「準富裕階層」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光以後，不少人出言回應，「其實有房的就是」、「沒想到我竟然是處在準富裕層跟富裕層之間」、「準富裕的range也太大了」、「一直以為300～3000萬算中產而已」、「有工作的大概都中產，但有房直接晉級準富裕。」

事實上，資產的議題時常受到討論，在胡采蘋發布這張圖表以前，也有網友在Dcard出言詢問，資產究竟要到多少，才會感覺自己不缺錢。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲網友指出，自從小孩出生以後，他感覺永遠在缺錢。（示意圖／ETtoday資料照）

這名網友分析人生各個階段，若是20歲以前，身上有2、30萬元，就能隨心所欲旅遊、買點小東西，直到25歲左右，則是認為200至300萬之間較為足夠，能夠出國旅遊、買車，或是咬牙湊出頭期款。

網友提到，30歲以後沒有孩子，認為2,000到3,000萬資產就十分足夠，除了置產以外，還能將錢拿來理財，只要不亂花錢、持續工作，45歲左右就能穩穩享受想要的生活。不過，自從孩子出生以後，網友則感覺「永遠都在缺錢」，只希望現金流是正的就好，這也讓他感到好奇，不曉得資產究竟要有多少，才會讓人感覺不缺錢。

對此，不少過來人也有感而發，「貪婪是無止境的」、「小孩真的是奢侈品」、「以前覺得幾百萬就很多了，後來當我40歲有小孩、淨資產已經來到3000萬了，還是覺得不太夠，有小孩真的會覺得不太夠」、「我從來不覺得自己缺錢，小孩子會帶財。其實是，有小孩之後，生活模式會改變，自然省下來的錢，就到小孩身上了。」

ET快訊
「股神」虧損22億！　雲南白藥宣布「封股」
稱植物性飲食「下秒大嗑生蠔」！華航林依晨遭質疑...親回解惑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／02:01花蓮近海規模4「極淺層地震」　最大震度4級

資產要多少才會感覺「不缺錢」？過來人曝心得：小孩是奢侈品

「主管心情不好」會拖累整個團隊！研究：加強「情商」績效更好

臺北醫院與中華民國足球協會簽約　成為國家隊的安心後盾

交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰：吃啥都覺得盤

最強寒流來襲！陽明山75%機率下雪　最冷時間點曝光

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了　尾牙容易中大獎

2024全球百大永續企業！台灣高鐵勇奪第4名　亞洲最佳

台鐵1700億債務有財源！鐵道局修法　台北機廠「容積移轉」還822億

鹹濕人妻「下午約砲、晚上滾床」　狂吃國中同學！夫痛罵變態

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

不評論傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜：下周一大家有話應會和盤托出

快訊／02:01花蓮近海規模4「極淺層地震」　最大震度4級

資產要多少才會感覺「不缺錢」？過來人曝心得：小孩是奢侈品

「主管心情不好」會拖累整個團隊！研究：加強「情商」績效更好

臺北醫院與中華民國足球協會簽約　成為國家隊的安心後盾

交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰：吃啥都覺得盤

最強寒流來襲！陽明山75%機率下雪　最冷時間點曝光

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了　尾牙容易中大獎

2024全球百大永續企業！台灣高鐵勇奪第4名　亞洲最佳

台鐵1700億債務有財源！鐵道局修法　台北機廠「容積移轉」還822億

鹹濕人妻「下午約砲、晚上滾床」　狂吃國中同學！夫痛罵變態

快訊／02:01花蓮近海規模4「極淺層地震」　最大震度4級

資產要多少才會感覺「不缺錢」？過來人曝心得：小孩是奢侈品

建築業邁向淨零碳排兩大關鍵：低碳為體、節能為用

單身即地獄3》小資媽媽／官熙善用PUA　暈船女孩醒醒！

瑞士ABB供應可疑中國起重機企業　美眾院委員會要查

不只提神還防癌！營養師曝喝咖啡4大好處　但攝取量要控制好

台積電股價飆漲 外媒估全球半導體股市值增逾1650億美元

一天兩起山中迷路！新北消防局共派12車24人　上山救3人

補身不增體重！營養師教你健康吃鍋：主菜挑海鮮、火鍋料換成蔬菜

「主管心情不好」會拖累整個團隊！研究：加強「情商」績效更好

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰

陽明山75%機率下雪　最冷時間點曝光

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

詭！阿兵哥在郵局睡著...醒來身陷異世界

英國妹曝台男「3優點」　全場超認同

明晚10：07入「大寒」！3星座「越冷越有錢」財運旺炸

鹹濕人妻「下午約砲、晚上滾床」！夫痛罵變態

12星座「帶來強大顛覆能量」！一周運勢一次看

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

折抵好多金「他驚拿到0元發票」！苦主曝：真的中獎

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

更多熱門

相關新聞

《如果奔跑是我的人生》8台詞

《如果奔跑是我的人生》8台詞

陸劇《如果奔跑是我的人生》由鐘楚曦、楊超越等人主演，劇情講述突如其來的車禍給兩個家庭帶來打擊，年輕的舞蹈老師「安心」失去雙腿，與母親、丈夫的相處關係發生改變，一路重新面對生活的故事。當中不少勵志又清醒的台詞，值得一看。

離婚率最高的三大星座！

離婚率最高的三大星座！

前夫欠債！八點檔女星證實斷開12年婚

前夫欠債！八點檔女星證實斷開12年婚

「冒牌者經驗」有5大高風險群　她揭：社群媒體也推了一把

「冒牌者經驗」有5大高風險群　她揭：社群媒體也推了一把

走進房間見「睡昏男子抱一堆裸女」　她嘆：King Size也沒地方睡

走進房間見「睡昏男子抱一堆裸女」　她嘆：King Size也沒地方睡

關鍵字：

資產小孩家庭婚姻奢侈品

讀者迴響

熱門新聞

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

麥當勞雙屍「前妻遭刺心慘死」　賓士車內部曝

交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰

即／停車場爆雙屍命案　麥當勞得來速暫停開放

波音747-8貨機「空中引擎起火」驚悚畫面曝光

回應韓國瑜「禮讓副院長」條件　柯文哲：民眾黨不會成為內鬥工具

稱植物性飲食「下秒大嗑生蠔」　華航林依晨遭質疑親回

男狂嗑60隻蝦「住院5天」　醫一查：胃已經脹到5倍大

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

陰莖「越大越好」是真的　研究：陰毛也重要

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面