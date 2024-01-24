崑山科大擔任菲律賓海外基地總召　攜手黎剎科大簽署MOU促新專班

▲崑山科技大學24日辦理菲律賓高等教育委員會委員蒞校參訪，及黎剎科技大學簽約儀式，奠定堅實的合作基礎，促使新型專班順利推動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部啟動「促進國際生來台暨留台-國際產業人才教育專班」，鼓勵大學校院以企業需求為導向，擴大招收國際學生，崑山科技大學在此計畫中擔任菲律賓海外基地總召學校，24日辦理菲律賓高等教育委員會委員蒞校參訪暨黎剎科技大學簽約儀式，奠定堅實的合作基礎，促使新型專班順利推動。

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該活動上午場由菲律賓高教委員Dr. Ronald L. Adamat與該校的菲籍學生互動，不僅致詞勉勵，更帶來精彩的音樂表演，親自演唱英文經典歌曲以及菲律賓歌曲〈Tungkatan〉。最特別的是，活動中更播映入圍2023年薩斯喀徹溫省國際電影節的《The Blind Soilders》，該片為高教委員Dr. Adamat父親的真實故事改編，並由Dr. Adamat 執導及主演，致敬二戰的無名英雄，崑大師生及200多名菲籍學生共同觀賞，這場藝術饗宴獲得學生好評。

該委員會為菲律賓總統辦公室之附屬機構，負責制定與菲律賓大專及研究生教育有關的計劃、政策和戰略，崑大李天祥校長於2023年11月及今年1月率領國際處人員拜訪，洽談我國教育部推動的「新型專班」政策，Dr. Ronald L. Adamat對於新型專班所提供的來台就學及後續留台就業機會表示高度讚賞。此次除了蒞校與菲籍學生交流，同時也擔任下午場簽約活動的見證人。

下午場則由崑山科大李天祥校長、黎剎科技大學校長Dr. Ma. Eugenia M. Yangco代表雙方進行簽署合作備忘錄，黎剎科技大學（Rizal Technological University）成立於1969年，在多項學科課程的創立皆為菲律賓先驅。崑大李天祥校長多次率領員赴菲律賓拜訪黎剎科技大學推廣新型專班，以及洽談在該校設立相應據點之可能性。

李天祥校長表示，非常感謝菲律賓高教委員Dr. Ronald L. Adamat、黎剎科技大學校長Dr. Ma. Eugenia M. Yangco的蒞臨，促成本日活動圓滿成功。崑山科大自2018年9月起招收第一批新南向產學合作國際專班，目前該校透過新南向產學合作專班管道所招收的菲籍在校生近300名，專班開辦至今，近2年留台工作人數占總體新南向產學合作國際專班之菲律賓畢業生人數近9成5，績效相當良好。本年度配合政府政策，擔任菲律賓海外基地總召學校，強化學生來臺就學及後續留台就業誘因，吸引全球優秀的國際生來台就學，致力培育優秀學生並於畢業後留台發展就業，為台灣引入優質人才。今日雙方簽約後，將於建立協作關係，善用雙方國內外資源，進行國際合作。