私立科大唯一　崑山科大蟬聯遠見USR「生態共好組」楷模獎　

▲2023年第4屆《遠見》USR大學社會責任獎於4月11日頒獎，崑山科技大學連續兩年蟬聯「生態共好組」楷模獎，也是此項目唯一獲獎科大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年第4屆《遠見》USR大學社會責任獎4月11日頒獎，崑山科技大學「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」以改善空汙、節水減汙、節約能源等方式，協助永康工業區、越南胡志明市等場域達成生態共好目標，並獲得諸多肯定，不僅連續兩年蟬聯「生態共好組」楷模獎，也是此項目唯一獲獎科大！

有感社會永續發展風潮正起，《遠見》CSR獎於2020年增設大學社會責任獎（USR），透過該獎項瞭解臺灣各大學推動社會責任的現況。今年第四屆《遠見》USR大學社會責任獎共收到120件方案，競逐7大組最高榮譽，共誕生23座獎項 獲獎率僅19.1％，崑山科大能在競爭激烈中脫穎而出，表現非常優異。

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崑大獲獎計畫由學術副校長暨工程學院院長周煥銘擔任計畫主持人，回溯工程學院辦理教育部大學社會責任實踐計畫歷程，自2009年八八水災協助永康工業區服務中心修繕污水處理廠，已連續13年以上協助工業區持續解決空污、廢水及節電議題並擴展至國際越南夥伴學校，未來更進一步將「擴散場域需求」、「培育跨域人才」、「緊密夥伴鏈結」及「特色永續循環」等項目，實踐全球永續發展目標。

周煥銘副校長說明， 2022年10月計畫實踐團隊參訪越南胡志明市科技師範大學踏查太陽能光電場域，與越南師生交流回饋獲益良多、視察場域運作情形良好，同時拜會駐胡志明市台北經濟文化辦事處的陳和賢參事、越南台商總會等，討論更多合作項目。團隊也實際踏查越南台商鴻福製革有限公司驗收廢水改善成果，持續解決空污、節水、節電等問題，加強教材專業性以培育學生實務能力，並將專業綠色知識轉化成科普教材，擴散中小學並與社區互動，相關技術成果更拓展至鄰近工業區與推展連結國際。

崑大團隊近期盤點越南於再生能源發電、空污防治及水資源短缺等均有實際需求，故同步以綠色課程培育崑大越南籍學生，接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，並將大學社會責任拓展連結國際社會，與越南胡志明市師範科技大學共同推動綠色關懷，並協助規劃太陽光電訓練場及課程教材以培育人才，舉辦國際論壇分享綠色關懷技術走向國際。

崑大李天祥校長表示，該校致力於將校務治理支持大學社會責任(USR)及培育在地人才列為發展重點項目，聚焦於解決大台南地方環境永續、產業創生、人才就業及文化保存與創新等議題解決，如永康工業區之空污監測、污水分析與節能檢測等評估。崑大連續2022及2023兩年榮獲《遠見》USR大學社會責任獎計畫，可見在友善社區及環境已經建立口碑，許多社區及公司指名與校方合作，建立永續品牌的效益。