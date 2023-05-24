崑山6度獲高教深耕計畫補助　累計補助經費總額蟬聯私立科大第一

▲山科技大學秉持績優辦學精神，2023年補助經費約1.85億，連續6度通過評選核定，歷年共獲得近11.5億的高額補助，累計補助經費總額蟬聯私立科大第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部為發展大學多元特色，培育新世代優質人才，於2018年推動「高等教育深耕計畫」，本年度邁入第2期，崑山科技大學秉持績優辦學精神，2023年補助經費約1.85億，連續6度通過評選核定，歷年共獲得近11.5億的高額補助，累計補助經費總額蟬聯私立科大第一。

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身為技職教育領航者，崑山科大積極爭取各界資源，在連續6年獲教育部高教深耕計畫補助下，挹注給學生的資源從未減少，打造業界標準的類產線基地作為學生的實習場域，包括「車用零組件生產自動化類產線基地」、「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」，及「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，加上自行成立的「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」與「吳寶春烘焙學院」等，共計15間。

除了來自教育部的官方補助，崑山科大鏈結企業、挹注產業界資源的能量不容小覷，與超過2700家廠商建立產學夥伴關係，包括和台灣愛普生科技股份有限公司攜手成立首間「Epson機械手臂南部訓練中心」；與「上銀科技」共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」；與群創光電建置「群創光電先進封裝COG實驗室」訓練業界人才。與公信電子、雍御企業簽署合作攜手建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，另攜手合擎、智乘、信通、浩瀚、創奕、星博等業界，以及工研院、資策會資安所等法人成立「大南方電動車產業人才培訓聯盟」，更與南部地區高中職學校聯合成立「南區智慧製造教學攜手聯盟，達成智慧製造教育向下紮根，爲南部業界培育所需人才。

崑山科大李天祥校長表示，該校積極政府機關補助、承接產學研究計畫、辦理推廣教育、對外募款等，近年來均維持佔總收入近5成。該校在USR「大學社會責任」的表現上，崑山科大USR實踐計畫「既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田」、「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」兩項計畫案榮獲2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任在地共融組首獎及生態共好組楷模獎的殊榮，成績為全國最佳，證明師生團隊利用專長及所學回饋、服務社會，為實踐大學社會責任的典範。