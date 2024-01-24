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台東第一個專業居家賣場　特力屋台東店今開幕

▲特力屋台東店今全新開幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲特力屋台東店今全新開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在台東縣政府、台東地區農會的支持以及台東鄉親的期盼下，居家修繕通路領導品牌特力屋前進台東展店，於寶桑路興建逾500坪獨立賣場，完成佈局全國各縣市最後一塊地圖，並在24日上午盛大開幕。

▲特力屋台東店今全新開幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日開幕活動包括特力集團總裁何湯雄、台東縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風、台東地區農會理事長柳碧鴻、總幹事李建通等貴賓蒞臨現場。饒慶鈴提到，感謝特力屋對台東的支持和肯定，看好台東長期居家裝修及DIY商品需求的成長，並獲得台東地農會的支持，成立大型門店，從去年7月動土，僅經過半年就在今年熱鬧開幕，展現何董事長對於台東的重視，以及公司的高效率，非常歡迎特力屋來到台東，台東居家市場前景可期，期待特力屋的專業經營理念可為在地居家服務帶來不一樣的視野。

▲特力屋台東店今全新開幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

特力集團總裁何湯雄表示，他因為母親工作關係，曾在台東住過6年，青春時光都在台東度過，所以對台東有特別的情感，自1995年率先引進DIY風潮，特力屋持續佈局全國各縣市，為台灣無數家庭提高生活品質及居家購物體驗，首度進駐台東，對台灣居家產業具劃時代意義。特力屋台東店是公司第28個大型門店，結合即將重建的農會超市大樓，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展，期盼特力屋的專業服務品質可為台東帶來更具魅力的幸福生活。

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