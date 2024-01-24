1歲大嬰兒戴口罩悶死！　公托負責人「心情很複雜」：全力配合調查

▲新北爆出1歲大嬰兒戴口罩，因淚濕口罩掩蓋口鼻遭悶死案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔至雲／新北報導

近日國內驚傳托嬰中心要求1歲大嬰兒戴口罩，卻因淚濕口罩掩蓋口鼻遭悶死案件；針對此案件新北市社會局24日表示，目前正全力協助家屬善後，相關影像畫面警方已擷取複製。該公托的江姓負責人接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，現在心情上滿複雜的，感到遺憾也難過，但他們絕對會尊重各單位調查，且全力配合。

華視主播林彥汝近日表示，朋友姊姊的兒子因為托嬰中心的疏忽，被口罩活活悶死，讓家屬感到十分痛心。因為近期呼吸道疾病流行，托嬰中心實施口罩令，幫小朋友戴口罩，但孩子因為抗拒，扯掉後又被重新戴回去，於是開始哭鬧。沒想到，孩子的鼻水、眼淚浸濕口罩，口罩也因此黏住口鼻，孩子活活悶死，老師卻僅僅以為是「哭累了倒下睡覺」，直到20多分鐘以後才發現，錯失了黃金搶救時間。

有關這起新北市某托育中心幼兒發生意外事件，社會局表示，在第一時間有接獲中心通報，對此不幸事件深感遺憾與傷痛，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方也已擷取複製，社會局也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。

江姓理事長下午接受記者訪問時表示，該公托設置6年多，該名男嬰是去年5月左右到該公托，當時約5個月大。這次發生這樣的事件，他感到相當難過且遺憾，「現在心情上滿複雜的 」，但他們一定尊重各單位調查，全力配合。