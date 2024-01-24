錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰：只揮手卻沒人救





▲男嬰父親（前）今出面受訪，指控照護員錯失2次救命機會。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

華視主播林彥汝昨(23日)在臉書痛心揭露，其好友姊姊的孩子送到托嬰中心，卻因照護員疏忽，造成11個月大男嬰活活遭浸濕的口罩悶死。男嬰雙親今悲痛出面受訪，其中父親透露，照護員至少有兩次的機會可以救孩子，但卻都因為疏忽，錯失了寶貴的救命機會，才導致孩子因此喪命。

林彥汝發文表示，好友姊姊的兒子送托嬰，但因近期呼吸道疾病流行，托嬰中心因此要求小朋友必須戴口罩，但孩子因為抗拒而將口罩扯掉，卻又被照護員戴回，孩子因此開始哭鬧，眼淚浸濕口罩，口罩因此黏住口鼻，造成孩子被活活悶死。

▲男嬰母親（右）及托嬰中心館長（左）等待嬰兒遺體相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

男嬰父親今出面受訪，表示從監視器畫面可以發現，他將孩子送到托嬰中心後，孩子有自行將口罩扯下，到了8點09分老師發現後便又替他重新戴上，直到8點13分，孩子因為哭鬧，導致口罩被口水、眼淚浸濕，已經呈現透明狀，且早已黏在臉上，但經過的老師見狀卻毫無作為，只是揮揮手就離開。

男嬰父親痛心表示，8點13分時孩子就已經站在嬰兒床邊不斷轉圈，而當孩子轉為正面時，就可以發現被浸濕的口罩已經可以看到孩子的嘴型，「那可能已經是他最後在跟老師求救了」，但老師卻都沒有發現，直到1分鐘後，孩子已經因為吸不到空氣全身癱軟，最後以面部朝下的姿勢跪趴在床上。

▲11月大男嬰遭口罩悶死，今檢方會同法醫相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

男嬰父親泣訴，有其他老師在8點19分時經過，但卻也只是忙著照顧自己班上的小孩，沒有人發現男嬰的異常，「起碼幫他翻一下，也許就會有救了，但他沒辦法遇到這個貴人，沒有人救他。」男嬰父親怒指，當時這些老師「根本沒有發現他身邊或許已經躺一具屍體了」，他們連理都不理，都認為孩子只是睡著。

男嬰父親提到，8點29分時才有老師來拍男嬰屁股2下，見男嬰沒反應卻還是沒有警覺，到了8點36分才察覺異常，但男嬰已經沒了呼吸心跳，緊急送醫後仍於23日晚間宣告不治。

男嬰父親悲痛的說，中心裡有很多小孩沒有戴口罩，真的不懂為何一定要強迫自己小孩戴，而回顧整個事發經過，照護員至少有2次救命機會，卻都被輕忽，才釀成悲劇，後續他們也將對中心張姓主任、林姓照顧員、曾姓照顧員提告過失致死。