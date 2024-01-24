　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰：只揮手卻沒人救

▲▼ 男嬰父親 。（圖／記者陳以昇攝）

▲男嬰父親（前）今出面受訪，指控照護員錯失2次救命機會。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

華視主播林彥汝昨(23日)在臉書痛心揭露，其好友姊姊的孩子送到托嬰中心，卻因照護員疏忽，造成11個月大男嬰活活遭浸濕的口罩悶死。男嬰雙親今悲痛出面受訪，其中父親透露，照護員至少有兩次的機會可以救孩子，但卻都因為疏忽，錯失了寶貴的救命機會，才導致孩子因此喪命。

林彥汝發文表示，好友姊姊的兒子送托嬰，但因近期呼吸道疾病流行，托嬰中心因此要求小朋友必須戴口罩，但孩子因為抗拒而將口罩扯掉，卻又被照護員戴回，孩子因此開始哭鬧，眼淚浸濕口罩，口罩因此黏住口鼻，造成孩子被活活悶死。

▲▼ 嬰兒媽媽與遺體到板殯 。（圖／記者陳以昇攝）

▲男嬰母親（右）及托嬰中心館長（左）等待嬰兒遺體相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

男嬰父親今出面受訪，表示從監視器畫面可以發現，他將孩子送到托嬰中心後，孩子有自行將口罩扯下，到了8點09分老師發現後便又替他重新戴上，直到8點13分，孩子因為哭鬧，導致口罩被口水、眼淚浸濕，已經呈現透明狀，且早已黏在臉上，但經過的老師見狀卻毫無作為，只是揮揮手就離開。

男嬰父親痛心表示，8點13分時孩子就已經站在嬰兒床邊不斷轉圈，而當孩子轉為正面時，就可以發現被浸濕的口罩已經可以看到孩子的嘴型，「那可能已經是他最後在跟老師求救了」，但老師卻都沒有發現，直到1分鐘後，孩子已經因為吸不到空氣全身癱軟，最後以面部朝下的姿勢跪趴在床上。

▲▼ 11月大男嬰遭口罩悶死，今檢方與法醫相驗結束 。（圖／記者陳以昇攝）

▲11月大男嬰遭口罩悶死，今檢方會同法醫相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

男嬰父親泣訴，有其他老師在8點19分時經過，但卻也只是忙著照顧自己班上的小孩，沒有人發現男嬰的異常，「起碼幫他翻一下，也許就會有救了，但他沒辦法遇到這個貴人，沒有人救他。」男嬰父親怒指，當時這些老師「根本沒有發現他身邊或許已經躺一具屍體了」，他們連理都不理，都認為孩子只是睡著。

男嬰父親提到，8點29分時才有老師來拍男嬰屁股2下，見男嬰沒反應卻還是沒有警覺，到了8點36分才察覺異常，但男嬰已經沒了呼吸心跳，緊急送醫後仍於23日晚間宣告不治。

男嬰父親悲痛的說，中心裡有很多小孩沒有戴口罩，真的不懂為何一定要強迫自己小孩戴，而回顧整個事發經過，照護員至少有2次救命機會，卻都被輕忽，才釀成悲劇，後續他們也將對中心張姓主任、林姓照顧員、曾姓照顧員提告過失致死。

ET快訊
寒流急凍！　全台2天164人內科心肺功能停止
立委選舉後「全台5區須補選」　民進黨備戰
快訊／立委落選人收押禁見　涉現金買票
快訊／台灣基進不忍了！　決定開告《賀瓏夜夜秀》
快訊／俄軍機墜毀「至少65人罹難」
獨／第一槍！長榮航罷工日未定　首家保險業要通路暫停賣不便險
錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰
自責教孩子明辨是非！　國三生爸心碎：來生再當父子
《哲仁王后》「崔尚宮」車清華婚後3個月懷孕了！
快訊／移民署開鍘！　王志安「廢證、管制入境」
寒流還沒要走！　鄭明典示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄2車路口對決！小鴨外側車道迴轉慘被Lexus撞飛　左半邊全毀

快訊／參選山地原住民立委落選！　張子孝涉現金買票...遭法院收押禁見

酒駕男欠國庫近13萬　保險及土地遭扣押...兩原因暫緩強制執行

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰：只揮手卻沒人救

自責教孩子明辨是非！國三生遭割頸明告別式　爸心碎：來生再當父子

上夜夜秀訕笑身障！移民署證實「王志安違規」：廢證並管制入境

20歲男大生騎車上學途中遇劫！與左轉公車擦撞身亡...司機下場曝

元宵節和小女友連%2次！男判緩刑　至今仍交往...法官下令不准嘿咻

11月大男嬰遭溼口罩悶死！父忍痛同意解剖查死因　母悲傷陪同相驗

濕口罩悶死11月大男嬰！2照護員「連帽外套罩頭」上警車畫面曝

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

競技啦啦隊高難度動作連發　網見女生腹肌線條：好猛！

高雄2車路口對決！小鴨外側車道迴轉慘被Lexus撞飛　左半邊全毀

快訊／參選山地原住民立委落選！　張子孝涉現金買票...遭法院收押禁見

酒駕男欠國庫近13萬　保險及土地遭扣押...兩原因暫緩強制執行

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰：只揮手卻沒人救

自責教孩子明辨是非！國三生遭割頸明告別式　爸心碎：來生再當父子

上夜夜秀訕笑身障！移民署證實「王志安違規」：廢證並管制入境

20歲男大生騎車上學途中遇劫！與左轉公車擦撞身亡...司機下場曝

元宵節和小女友連%2次！男判緩刑　至今仍交往...法官下令不准嘿咻

11月大男嬰遭溼口罩悶死！父忍痛同意解剖查死因　母悲傷陪同相驗

濕口罩悶死11月大男嬰！2照護員「連帽外套罩頭」上警車畫面曝

少年告白遭拒墜樓亡！家屬怒告求償　5人因「一起唱歌」判賠560萬

河錫辰結束見面會「1舉動超暖」！　主持人李嘉文揭私下互動

長榮航將評估提高副機師最高薪級上限　1／31再次協商

日本國中妹校外教學　老師要求「裸體檢查」！校方：指導沐浴禮儀

11月大「男嬰活活悶死」時間軸曝光　他露出嘴型..最後向老師求救

「拆家貓」寒流來狂睡　阿嬤沒得唸：突然覺得怪怪的

長榮勞資協商達5決議「將檢討薪資結構」　資方：盡速擬定對案

緞金龍2024新春特仕金大氣回歸　高原騎士、裸鑽雪莉龍有巧思

月薪大砍14萬「代表不足」　陳冠宇：爭取回自己價值

母帶女做「私密處整形」為嫁豪門！楊超越新戲灑狗血爆討論

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

社會熱門新聞

15歲少年追雪被同學放鳥　全身淋溼進警局求助

大S離婚協議曝光　汪小菲2年已付4511萬

盼了孩子9年…11月大嬰托嬰悶死！媽哽咽：很不容易才有的

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

獨／夫妻遭追撞雙亡　肇事駕駛賠1640萬和解

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

獨／女遭挖眼+刀砍「不算殺人」　檢方2理由上訴

電子公司董娘整理遺物　赫見女員工與夫同居

涉幫「ACE交易所」洗錢　大律師家中搜出4700萬

即／11月大嬰遭濕口罩活活悶死！父母將提告過失致死

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

獨／性侵入獄喊冤　Gino勁宥另涉性侵再判囚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

不信Albee沒聽到！郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面