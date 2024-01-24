房地產拖累大陸經濟　2024「衝擊減緩」艱難依然

▲北京一處房地產。（圖／達志影像／美聯社）

文 ／中央社

中國房地產風險拖累經濟成長。上海財經大學校長劉元春表示，目前重點領域風險皆與房地產調整密切相關，推估這段調整期所帶來的衝擊，儘管在今年有所減緩，尚難脫離艱難期。

劉元春日前接受21世紀經濟報導專訪，他於訪談中作出上述表示。

劉元春表示，2023年中國經濟成長率5.2%，這個數據或有宏觀與微觀感受落差，傳統行業、新興行業景氣狀況分化明顯；目前地方債務、中小金融機構等重點風險領域衍生問題，背後主要原因皆與房地產密切相關。

劉元春指出，房地產市場目前在深度調整階段。在原先「高負債、高槓桿、高周轉」3高模式下，房地產開發商將專戶託管資金轉用於其他開發投資，或將中小銀行視作提款機，這種開發投資模式不可持續，3高模式的破滅，不一定是件壞事。

他認為，房地產深度調整階段所需要的時間不會太短，政府不能坐視不管，也不能全面接收，建議在政策應對上，應該拆分房地產開發商的業務，正常開發的業務，給予流動性支持；違法違規導致資不抵債的，該出清要出清。

他強調，2024年房地產對於宏觀經濟的拖累可能明顯減緩，不過艱難期會持續。以房屋銷售額為例，2021年銷售額為人民幣18.2兆元（約新台幣80兆元），2022年下降至13.3兆元，2023年再降至11.7兆元；由於前一年相對基期低，2024年房地產投資及銷售額數據年增率可能轉正。

劉元春提到，房地產持續面臨調整壓力，不過「三大工程」的支持效果會顯現，對於開發商流動性支持也會產生明顯拉動效果，加上前一年相對基期低，2024年房地產投資成長速度有望轉正，不過房地產仍在新模式重構期，實為艱難。

「今年實現5%左右的增長具有一定的挑戰」，劉元春推估，今年經濟成長率目標將設在5%左右，實現這個目標將有一定的難度，一方面必須寄望經濟的持續修復；另一方面還要觀察房地產模式重構、政策力道所能帶來的效果。

據經濟參考報報導，三大工程所指為保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，這被認為是落實房地產發展新模式的重要關鍵，業界普遍認為，三大工程有望成為2024年穩投資、促消費的推手。