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大陸 大陸焦點 特派現場

李強召開座談會談經濟　百度李彥宏等現身建言

▲▼ 李強,李彥宏。（圖／新華社）

▲座談會現場。（圖／新華社）

文 ／中央社

中共中央政治局常委、國務院總理李強23日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，並聽取「政府工作報告（徵求意見稿）」意見建議。當中，百度創始人李彥宏等人與會發言。

中國今年的全國兩會將於3月4日及5日登場，這將是李強進行他出任總理後的第一次政府工作報告。此一座談則是他對政府工作報告聽取各方意見。

據中國媒體財聯社報導，23日下午出席的專家、企業家與領域代表有8人，包含馬海濤、李彥宏、嚴建文、李路明、王曉雲、王春法、劉震、張雨霏等先後發言。

馬海濤是現任中央財經大學校長，李彥宏是百度創始人，嚴建文是合鍛智能董事長，李路明是現任清華大學校長，王曉雲是中國移動通信集團有限公司副總工程師，王春法是中國國家博物館館長，劉震是現任中國中醫科學院廣安門醫院黨委副書記、院長，張雨霏是中國知名游泳運動員。

根據新華社發布的訊息，大家認為，去年中國經濟較快增長，發展新動能新優勢加快塑造形成，許多方面出現了積極向好變化。大家還就解決當前發展中的問題和做好今年政府工作提出了意見建議。

李強在聽取發言後指出，過去的一年，中國發展頂住外部壓力、克服內部困難，在波浪式發展、曲折式前進中取得新的「重大成就」，高質量發展的積極因素不斷累積。

他又說，雖然前進的道路上還會遇到各種困難和挑戰，但綜合起來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢不會改變。

李強表示，要全面落實中共中央決策部署，扎實做好今年經濟社會發展各項工作。要更好發揮宏觀調控作用，積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。

他說，要堅持深化改革擴大開放，激發各類經營主體活力，加速建立全國統一大市場，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷增強發展的動力與活力。要把擴內需與惠民生緊密結合，更重視在滿足多層次多元的民生需求中培育新的經濟成長點，更能滿足居民在住房、教育、醫療、文化、體育、旅遊等方面的需求，不斷增強人民獲得感幸福感安全感。

據報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥也出席座談會。

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