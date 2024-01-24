　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高麗菜不是韓國來的！菜販揭身世之謎：台灣國語變成「勾勒菜」

▲高麗菜資料照片 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲「高麗」菜因名稱關係，常被誤以為來自韓國，其實是源自歐洲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內高麗菜價格猶如雲霄飛車，3個月內從每顆飆破400元，暴跌到每顆只要20元，有「國民天菜」之稱的高麗菜，菜價飆漲與暴跌屢登新聞版面。新北市新莊公有市場菜販廖炯程也在臉書揭露，「高麗」菜其實不是來自韓國，而是源於歐洲，當年隨荷蘭人來台引進，拉丁文稱為「colis」（蔻莉絲），研判是「台灣國語」讀音唸成「勾勒菜」流傳至今。

經常在臉書分享蔬菜文的廖炯程指出，叫「高麗」的高麗菜，不是韓國的，也不是韓國傳過來的，而是來自歐洲，拉丁文稱為「colis」（蔻莉絲），當年隨著荷蘭人或西班牙人引進台灣，研判是因為「台灣國語」讀音唸成「勾勒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炯程還說，也有另一個民間傳說指出，日據時代，日本人為了推廣高麗菜，為強調這款高營養價值的菜，好比高麗蔘一樣，吃了會身強體壯，據說當時還找了一群韓國壯漢來台推廣，「好比現在的BTS防彈少年團來台灣吃高麗菜給你看這樣」。

廖炯程也分享高麗菜的選購4大技巧，首先，外觀不要明顯的破損或爛葉；其次是顏色要翠綠、不要死白；第三是葉梗要有脆性，不軟塌、也不會硬梆梆；最後就看個人喜歡的口感，想要葉薄爽脆，吃起來卡滋脆口的就挑重量較輕的；喜歡吃偏硬口感或用來煮火鍋的，就挑結實的、拿起來重量比較重的。

農糧署近日也在臉書粉專介紹國產高麗菜常見品種。農糧署說，高麗菜依葉球緊實度大致分為「軟種」和「硬種」兩類，軟種以從日本引進的「初秋」栽種最多，口感甜脆，葉脈較細，適合各式料理，而秋冬平地盛產的「雪翠」，葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，適合快炒或切絲生食。硬種高麗菜則以「228」較為常見，外型扁平，因纖維較多，較適合做餡料，或以燜煮、醃製方式料理。

▲農糧署臉書介紹國產高麗菜常見品種。（圖／翻攝農糧署臉書）

▲農糧署臉書介紹國產高麗菜常見品種。（圖／翻攝農糧署臉書）

ET快訊
彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照曝光
快訊／謝淑薇4連勝！挺進澳網混雙冠軍戰　刷新個人最佳紀錄
快訊／嬰兒戴口罩悶死！　公托負責人回應了
《夜夜秀》訕笑罕病律師！「百靈果被燒到」臉書急回180字
快訊／16：00全台警報響！　災防告警測試
國民黨連7年沒年終！　發言人不忍了
竹科驚見45m「蜈蚣拖車」　一路龜行！上班族哀嚎
主播霸凌畫面被拍！　古彩彥水晶球、電腦、高跟鞋和毛衣全遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照掛紅色緞帶「永遠微笑著」

小黃公車再增3線　首條串聯捷運路線通車上路

長到40歲「台人沒去過花蓮」　他也+1：都去過日本了

追蹤IG網美「老婆懷疑出軌」吵離婚　媽媽也不挺！他愣：做錯什麼

快訊／16：00全台警報大響！　災防告警測試

宜蘭傳藝打造親子共讀咖啡店！40組插座、兒童遊戲區上百繪本

阿嬤整天碎念！常與過世親人聊天　竟是換看護難適應...罹譫妄症

「台中市十大伴手禮」揭牌　市府祝店家業績倍增

高麗菜不是韓國來的！菜販揭身世之謎：台灣國語變成「勾勒菜」

不辦尾牙「老闆闊氣給5000元」　董娘大刀砍價！員工崩潰

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照掛紅色緞帶「永遠微笑著」

小黃公車再增3線　首條串聯捷運路線通車上路

長到40歲「台人沒去過花蓮」　他也+1：都去過日本了

追蹤IG網美「老婆懷疑出軌」吵離婚　媽媽也不挺！他愣：做錯什麼

快訊／16：00全台警報大響！　災防告警測試

宜蘭傳藝打造親子共讀咖啡店！40組插座、兒童遊戲區上百繪本

阿嬤整天碎念！常與過世親人聊天　竟是換看護難適應...罹譫妄症

「台中市十大伴手禮」揭牌　市府祝店家業績倍增

高麗菜不是韓國來的！菜販揭身世之謎：台灣國語變成「勾勒菜」

不辦尾牙「老闆闊氣給5000元」　董娘大刀砍價！員工崩潰

去年轉機客高達625萬人次、較疫前增17.5%　美籍航空也來搶市

超狂尾牙王是他們！　告五人「接破200場邀約」賺翻了

獨／Gino勁宥2度性侵入獄喊冤　另涉性侵女直播主判決出爐

寒流極凍持續低溫！　全台2天164人內科心肺功能停止

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照掛紅色緞帶「永遠微笑著」

台東警督察長+慈濟靜思精舍師兄姐　關山分局慰勤送祝福

小黃公車再增3線　首條串聯捷運路線通車上路

柑甜過好年！古坑公所首度跨界與北港朝天宮行銷茂谷柑

家政婦打掃7個月「暗記保險箱密碼」　搬走超大1Kg金塊...偷光現金

台東縣政府一級主管小幅調整　媒體人接交觀處長

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

生活熱門新聞

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

2024年「6生肖」健康運最差！有血光之災

《賀瓏夜夜秀》被抵制！　台大醫拒看「噁心節目」

看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

即／合歡山下雪了！積雪約4cm變銀白世界

快訊／今早4.6度入冬最冷一天　「冰凍番薯」完成率90%

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

更多熱門

相關新聞

中國菇混國產賣比例高！農業部教5招辨認本土產品

中國菇混國產賣比例高！農業部教5招辨認本土產品

農曆春節採購年貨，為防範中國大陸香菇走私混充國產香菇在市面販售，農業部與台中市政府日前啟動聯合稽查行動，共查核7家，抽查7件商品，其中1件未標示產地、1件標示不符已依法裁罰，另有2件送鑑定中。農糧署提醒消費者，選購產銷履歷有機標章的國產香菇，確保食安也保障菇農權益。

高麗菜價狂跌　雲林菜農開放民眾免費採

高麗菜價狂跌　雲林菜農開放民眾免費採

吃當季茂谷柑　農糧署教戰：「觀察外觀」掌握選購4技巧

吃當季茂谷柑　農糧署教戰：「觀察外觀」掌握選購4技巧

供過於求！　高麗菜價跌至每公斤6元

供過於求！　高麗菜價跌至每公斤6元

高麗菜價直落！每顆不到30元　農糧署：市場需求高「不會崩盤」

高麗菜價直落！每顆不到30元　農糧署：市場需求高「不會崩盤」

關鍵字：

高麗菜菜價農糧署

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面