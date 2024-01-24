高麗菜不是韓國來的！菜販揭身世之謎：台灣國語變成「勾勒菜」

▲「高麗」菜因名稱關係，常被誤以為來自韓國，其實是源自歐洲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內高麗菜價格猶如雲霄飛車，3個月內從每顆飆破400元，暴跌到每顆只要20元，有「國民天菜」之稱的高麗菜，菜價飆漲與暴跌屢登新聞版面。新北市新莊公有市場菜販廖炯程也在臉書揭露，「高麗」菜其實不是來自韓國，而是源於歐洲，當年隨荷蘭人來台引進，拉丁文稱為「colis」（蔻莉絲），研判是「台灣國語」讀音唸成「勾勒菜」流傳至今。

經常在臉書分享蔬菜文的廖炯程指出，叫「高麗」的高麗菜，不是韓國的，也不是韓國傳過來的，而是來自歐洲，拉丁文稱為「colis」（蔻莉絲），當年隨著荷蘭人或西班牙人引進台灣，研判是因為「台灣國語」讀音唸成「勾勒」。

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廖炯程還說，也有另一個民間傳說指出，日據時代，日本人為了推廣高麗菜，為強調這款高營養價值的菜，好比高麗蔘一樣，吃了會身強體壯，據說當時還找了一群韓國壯漢來台推廣，「好比現在的BTS防彈少年團來台灣吃高麗菜給你看這樣」。

廖炯程也分享高麗菜的選購4大技巧，首先，外觀不要明顯的破損或爛葉；其次是顏色要翠綠、不要死白；第三是葉梗要有脆性，不軟塌、也不會硬梆梆；最後就看個人喜歡的口感，想要葉薄爽脆，吃起來卡滋脆口的就挑重量較輕的；喜歡吃偏硬口感或用來煮火鍋的，就挑結實的、拿起來重量比較重的。

農糧署近日也在臉書粉專介紹國產高麗菜常見品種。農糧署說，高麗菜依葉球緊實度大致分為「軟種」和「硬種」兩類，軟種以從日本引進的「初秋」栽種最多，口感甜脆，葉脈較細，適合各式料理，而秋冬平地盛產的「雪翠」，葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，適合快炒或切絲生食。硬種高麗菜則以「228」較為常見，外型扁平，因纖維較多，較適合做餡料，或以燜煮、醃製方式料理。





▲農糧署臉書介紹國產高麗菜常見品種。（圖／翻攝農糧署臉書）