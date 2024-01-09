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高麗菜價直落！每顆不到30元　農糧署：市場需求高「不會崩盤」

▲高麗菜資料照片 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲高麗菜價近期直落，每公斤批發價不到9元 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

去年夏季受颱風及強降雨影響，高麗菜農損嚴重，導致價格走高，仍供不應求，吸引大批農民搶種，儘管農業部多次示警，慎防量多價崩，但仍止不住農民搶種，導致近期高麗菜價直落，今天台北果菜市場批發價每公斤不到9元，傳統市場甚至1顆不到30元。農糧署長胡忠一表示，目前農民仍有利潤，隨著春節備貨，價格不至於崩盤，但也提醒該休耕就休耕，或轉種其他蔬菜。

農糧署今舉行112年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體頒獎表揚活動，胡忠一接受媒體聯訪指出，去年因高麗菜價格好，引發農民搶種，又看準總統大選前，政府會出手救市，「大家都要賭一把」，導致價格直落，但目前對農民來說，每公斤仍有約2元的利潤，因此政府不會補助耕鋤，對產業發展並不好，他也呼籲農民，該休耕就休耕，或轉種其他蔬菜。

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近來高麗菜價始終在低檔盤旋，台北農產運銷公司早已列入「行情預警清單」，根據今天最新報價，每公斤平均價格為8.9元，去年同期為24.5元，價格還不到去年的一半，傳統市場上甚至1顆只要20至30元。

胡忠一表示，從去年10月底起，就不斷提出預警，但仍止不住農民搶種高麗菜，從去年底開始到今年1月，高麗菜價格走低，目前已經有不少企業進行收購，但因受颱風影響，部分品質不佳，多數轉作加工。但他指出，隨著天冷吃火鍋民眾增加、加上春節備貨，市場需求旺盛，高麗菜價格也不至於崩盤。

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