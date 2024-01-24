《夜夜秀》訕笑罕病律師！「百靈果被燒到」臉書急回180字

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者周亭瑋／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，言談間訕笑身障者（暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰），引發輿論圍剿，連曾採訪過王志安的百靈果也躺槍。對此，百靈果在臉書表示，每次跟他聊天，都會有很多不同的火花，「我們對他的認識，就是一個離開中國的自由派。」

Podcast「百靈果News」稍早在粉專表示，「這幾天很多人在討論王志安。我們跟他錄了兩次音、吃過一次飯跟去了兩個競選辦公室。我們對他的認識就是一個離開中國的自由派。但在中國長大的自由派，很多想法在我們眼裡還是相對保守，甚至有時候會覺得他是個保守派。」

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粉專接著提到，「他的觀點有時候讓我們覺得很犀利，有時候很大中華，跟我們看法不一定一樣。但這不影響我們跟他交流的意願，就因為有不同的觀點，每次跟他聊天都會有很多不同的火花。」

▲百靈果做出回應。（圖／翻攝自臉書／百靈果News）

對此，網友們紛紛回應，「這次的爭議應是拿弱勢族群來訕笑，跟自由保守還是大中華的論點無關吧」、「自由跟嘲笑是兩件事情」、「我覺得是好幾個層面的狀況交疊在一塊，誤區相互踩踏，才會讓這個內容爆炸到出圈，一時之間難以收拾」、「我真的很喜歡百靈果，但這次焦點真的是在王局歧視的言論上，發此文真的有點偷換概念了」、「笑死人，你洗地文還打的這麼差勁是怎樣？啊他就失言歧視障礙者了啊，扯什麼保守自由派，邏輯死去是不是」。

眼看輿論越演越烈，製作人霍金、助理主持人Albee都親上火線道歉，稍早賀瓏所屬的薩泰爾也發聲致歉。另外，王志安今日下午在社群平台上發文表示，願意向陳俊翰道歉，「但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾。」