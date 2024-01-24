王志安來台「觀選」連發44影片　直播開票67萬觀看：內心無法平靜

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸媒體人王志安近日在「賀瓏夜夜秀」分享來台「觀選」的看法，引發爭議。他自1月6日赴台「深度報導」2024大選後，截至今（24）日共發布了44條影片，當中批評了選舉花費太高、政治人物「偶像化」等，但他也感慨，台灣民主制度是華人社會的寶貴資產。

▲王志安發布的影片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

王志安發布的44條影片內容包括競選總部探訪、評價總統蔡英文、街訪、美食打卡等。他還先後抵達國民黨、民進黨及民眾黨的競選總部，在大選當天到三黨造勢晚會觀察，並與各黨派支持者對話，期間被不少粉絲認出合影。

王志安還在選前之夜、開票之夜、選後之夜進行直播，其中「1/13開票之夜」觀看次數達67萬次。

另外，他還曾進入台北市政府，並在員工餐廳用餐，當被工作人員詢問任職機構時，他稱自己在日本機構任職，但做的是中文內容。

在「作為大陸人，為什麼參觀台灣大選內心無法平靜？」影片中，王志安感慨，民主選舉制度帶來人們的情感認同，作為從來沒有認真投過票的人，內心很難不起波瀾。

他接著說道，「台灣有一點是無愧於社會的，就是經過20多年的實踐，把民主制度從沒有到創制，到運轉成熟，不管未來兩岸命運如何，對華人社會來說都是寶貴的資產。」

王志安在另一條「王局：我對台灣大選有一些批評」影片中則點評道，作為一個旁觀者，提一些台灣人看不到的盲區，包括選舉花費太高；造勢晚會宛如秀場，批評候選人大進場形式，不該將政治人物「偶像化」；探討情感動員有必要嗎等。

他在影片最後也說，很多人認為他沒有資格批評，一個來自大陸、沒投過票的人，「但我相信我的批評是善意的，我希望台灣社會更好。」

資料顯示，1968年出生的王志安出生於大陸吉林，1996年考入北京大學攻讀中國近代史碩士學位，1998年底進入大陸央視，並曾在《新聞調查》專欄擔任調查記者。

王志安2015年表示自己已離開央視，2017年擔任《新京報》首席調查記者，主持人物訪談專欄《局面》，被網友稱為「王局」；2019年6月4日，遭到大陸封殺，當日其微博帳號被封，微信公眾號、頭條號被關停。

王志安2020年移居日本並經營自媒體頻道，是知名的中國時政評論人，在YouTube擁有119萬粉絲。

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▲王志安（右）被指訕笑身障人士。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

王志安近日在網路節目「賀瓏夜夜秀」批評，台灣造勢場合是如同演唱會，脫口「把殘疾人士推上去」等語，被認為諷刺罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰。

對此，民進黨發言人張志豪批評，該節目邀請他國人士評論台灣選舉，更以訕笑方式影射站台人士，民進黨對此惡意言論深不以為然，並予以譴責。

《賀瓏夜夜秀》的製作人霍金出面回應，往後會謹慎處理節目內容，並且在各平台上修剪這段影片，避免上述情況再度發生。王志安則在X平臺回應，「說民進黨是綠共，看來真是有一點道理。」