王志安上節目訕笑身障律師　他揪疑點：恐被認定「非法工作」禁來台

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王志安上節目訕笑身障律師　黃揚明：恐被認定「非法工作」禁來台

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安上《賀瓏夜夜秀》訕笑身障人士，引發輿論聲浪。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者江采蓁／綜合報導

《央視》前調查記者王志安日前上網路節目《賀瓏夜夜秀》評論台灣選舉，言談間訕笑身障者（暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰），引發輿論。媒體人黃揚明24日則在臉書點出另一個問題，王志安曾說他不能領演出費，因為他是持觀光簽證入境，依法不得在台工作、演出，「會不會，我國移民署很快就認定他非法工作，宣告他一定年限內禁止來台？」

黃揚明指出，被中國封殺的前《央視》調查記者王志安，因在《賀瓏夜夜秀》的言論涉及對身障的陳俊翰歧視而引發爭議，對此，他不打算探討這部份，因為王志安人已回日本，也不打算認錯。

但黃揚明點出，在王志安昨天上傳的影片開場，拍到王志安在夜夜秀後台與薩泰爾工作人員互動的橋段，王志安主動表示自己不能領取演出費用，因為他是持觀光簽證入境，依法外國人（含大陸地區人民）未經申請不得在台灣非法工作、演出。但他明強調，王志安有演出事實，是否會因王志安不領報酬而在法令認定上有所不同可能是個有趣的議題。

黃揚明質疑，會不會，我國移民署很快就認定王志安非法工作，宣告他一定年限內禁止來台呢？成為又一位被兩岸都封殺的調查記者？

資料顯示，王志安出生於大陸吉林，1996年考入北京大學攻讀中國近代史碩士學位，1998年底進入大陸央視，並曾在《新聞調查》專欄擔任調查記者；2015年表示自己已離開央視，2017年擔任《新京報》首席調查記者，主持人物訪談專欄《局面》，被網友稱為「王局」；2019年6月4日，遭到大陸封殺，當日其微博帳號被封，微信公眾號、頭條號被關停；王志安於2020年移居日本並經營自媒體頻道，是知名的中國時政評論人。

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