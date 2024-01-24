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《夜夜秀》炸全網怒火！他點名「1群人」最可悲：笑得東倒西歪

▲Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕 。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲石明謹評論《賀瓏夜夜秀》炎上爭議，批評觀眾可悲。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

記者邱晟軒／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》日前邀請《央視》前調查記者王志安評論台灣選舉，除了嘲諷是一場秀以外，還在言談間訕笑身障者（暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰），引發輿論圍剿。對此，球評石明謹砲轟，這場秀最可悲的是座無虛席，一大群有錢有閒的人花1500元入場聽垃圾笑話，還笑得東倒西歪。

石明謹對於《賀瓏夜夜秀》對陳俊翰的嘲諷表達不滿，他在臉書發文批評，「可悲的是台下一大群人，有錢有閒，花1500塊去聽這種垃圾笑話，還笑得東倒西歪」。石明謹進一步批評，「廚師煮大便餵給客人，客人還吃得津津有味，廚師當然樂得繼續煮大便」。

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▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲▼ 。（圖／石明謹）

▲王志安訕笑身障人士，引發輿論批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

針對輿論爭議，《賀瓏夜夜秀》製作人「霍金」在YouTubeu影片底下道歉，「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉」。

然而，主持人賀瓏至今尚未發聲。

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關鍵字：

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