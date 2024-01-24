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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1歲男嬰「被浸濕口罩悶死」　新北社會局與警方已介入調查

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北驚傳托嬰中心要求1歲大嬰兒戴口罩，因淚濕口罩掩蓋口鼻遭悶死案件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔至雲／新北報導

近日國內驚傳托嬰中心要求1歲大嬰兒戴口罩，因淚濕口罩掩蓋口鼻遭悶死案件。對此，新北市社會局24日表示，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製，社會局也要求中心依法規保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。

華視主播林彥汝近日表示，朋友姊姊的兒子因為托嬰中心的疏忽，被口罩活活悶死，讓家屬感到十分痛心。因為近期呼吸道疾病流行，托嬰中心實施口罩令，幫小朋友戴口罩，但孩子因為抗拒，扯掉後又被重新戴回去，於是開始哭鬧。沒想到，孩子的鼻水、眼淚浸濕口罩，口罩也因此黏住口鼻，孩子活活悶死，老師卻僅僅以為是「哭累了倒下睡覺」，直到20多分鐘以後才發現，錯失了黃金搶救時間。

有關這起新北市某托育中心幼兒發生意外事件，社會局表示，在第一時間有接獲中心通報，對此不幸事件深感遺憾與傷痛，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方也已擷取複製，社會局也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。

社會局副局長許秀能表示，由於近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加，進入高峰流行期，中心告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。

許秀能表示，目前司法單位已進行調查，以釐清事發原因，社會局會持續陪伴關心家長，提供任何需要的協助，對於事發的托育中心，也會在司法調查後，依相關法規裁處。

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