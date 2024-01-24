中諾發布復交聯合公報　諾魯承諾不再與台灣有「任何官方關係」

▲中國大陸外長王毅（右）與諾魯外長安格明（左）簽署公報後合影。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸與諾魯今（24）日恢復外交關係，並簽署聯合公報，當中指出，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，諾魯政府承諾「不再同台灣發生任何官方關係」。

據《央視新聞》報導，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在北京，與諾魯外長安格明舉行會談並簽署《中華人民共和國和瑙魯（即諾魯）共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。

公報指出，根據兩國人民的利益和願望，兩國即日起恢復大使級外交關係；兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

公報稱，諾魯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；諾魯政府即日斷絕同台灣的「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來，「中華人民共和國政府對瑙魯共和國政府的上述立場表示讚賞。」

公報指出，兩國政府商定，將根據1961年《維也納外交關係公約》規定和國際慣例，盡早互派大使，並在對等基礎上在各自首都為對方設立使館和履行職務提供一切必要的協助。

▲兩國外長在復交儀式上握手。（圖／翻攝自央視新聞）

儀式現場畫面可見，安格明坐在左側，王毅坐在右側，兩人低頭簽署文件，後方則交錯擺放多面五星旗和諾魯國旗；簽署完畢後，現場響起了掌聲，接著兩人起身握手，並分別手持紅色外皮的聯合公報合影。