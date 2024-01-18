陸砸錢挖走諾魯？陸委會：送幾億元給政要「不救濟自己百姓」

▲諾魯尋求與中國大陸建交。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

南太平洋島國諾魯15日突宣布與台灣斷交，尋求與中國大陸建交，並傳出背後是大陸的「金錢外交」攻勢。對此，陸委會發言人詹志宏18日表示，大陸寧可把好幾億元的人民幣送給特定國家政要，也不拿來救濟那些買到爛尾樓、繳不起醫療保險的大陸老百姓，令人感到非常不合情理。

陸委會詹志宏提到，在國際場域上，中共不斷壓縮中華民國的國際生存空間，對於這些不友善的行為，他們表示非常高度的抗議，「眾所周知，大陸現在至少有兩千萬戶的爛尾樓，這代表成千上萬的大陸家庭，一生的積蓄都放在裡面，但政府卻沒準備把資金與經費用在這些家庭上。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



詹志宏指出，大陸最近雖然再度公布了年輕人失業率，但各國專家都覺得不合情理，大陸大學的教授估計，大陸年輕人的失業率高達46.5%，就算保守估計也至少有25%，就是每4個人裡面就有1個人失業，「但大陸卻不把錢放在失業的照顧。」

詹志宏說，他們也看到，很多人繳不起連年高漲的醫療保險費用，根據前年的統計，有2500萬人退保，「這些人如果生病需要醫療照顧，要怎麼辦？顯然中共也不願意把錢花在救濟窮人。」

詹志宏還說，大陸寧可把好幾億元的人民幣送給特定國家的政要、官員花用，卻捨不得照顧自己的老百姓，這讓人感到非常不合情理。

▼大陸房市低迷，房企接連爆雷。（圖／CFP）

